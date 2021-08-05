東京奧運｜福原愛復出價碼曝光！星級球評賺到笑呵呵　服裝費另計

福原愛離婚後就登上富士電視台擔任桌球比賽球評，因此在東京奧運期間，成為除了運動員之外，最受矚目的人物，而最近日本媒體更爆出，福原愛擔任球評的價碼與優渥待遇。



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據「女性自身」報導，福原愛擔任富士電視台球評，雖然電視台內有出現反對聲音，但因為目前沒有人比福原愛更具知名度及球賽實戰經驗，所以最後仍是讓福原愛登場，而福原愛方面也知道有這方面的優勢，所以在談酬勞時態度也很強硬。

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據悉，一般球評的價碼通常是一集10~15萬日圓，不過由於福原愛是從早到晚的擔任球評，因此她的酬勞是一日100萬日圓，而且服裝費用另計，算是電視台給予的破格待遇。

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