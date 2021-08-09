東京奧運｜江宏傑曾踢爆福原愛黑暗真面目！網民發現婚變早有跡象

福原愛經歷了不倫疑雲、離婚後，隨即復出擔任東奧桌球比賽球評，日前她受訪還哽咽說：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我。」引發日本網友怒火。近日有網友還挖出昔日江宏傑曾形容她是「真實的假掰」，被調侃：「真的太貼切！」



福原愛離婚後動作頻頻，先是順利登上富士電視台擔任桌球比賽球評，接著接受陸媒訪問時更哽咽謝謝中國人無條件的支持才活了下來，甚至承諾：「雙倍、三倍、十倍還給大家！」，就連訪問的記者都被她的話所感動。

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事實上，近來有網友挖出江宏傑2019年9月替福原愛出的書寫序，他曾用「真實的假掰」來形容她，直言對她的第一印象則是「怎麼那麼假掰」。江宏傑解釋是因為福原愛很常替人著想，做什麼事情都會在乎對方會不會因自己受影響。雖然當時江宏傑強調，他所謂的「真實的假掰」其實是種稱讚，但卻遭網友調侃福原愛近來舉動正好印證江宏傑當初說法，直呼：「真的太貼切！」

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