福原愛靠東京奧運鹹魚翻生！做球評表現超專業　工作排到年底

福原愛婚變後沉寂一段時間，後來藉由東京奧運賽事轉播復出，不過相較於內地網友瘋挺，日本民眾的反應則呈現兩極，不過據傳她其實已經逐漸擺脫不倫戀的影響，目前工作已經排到年底了。



據日本媒體《日刊體育》報導，業界人士認為即使外界對她褒貶不一，但福原愛心臟很強大，在東奧期間首次登場講評乒乓球比賽時，表現沉穩冷靜，特別是日網上對她的評價依舊嚴厲，她卻能扛住壓力，在檯面上感受不到她受到婚變、不倫的影響。

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該媒體指出，福原愛現在的表現可以歸功於從小就開始接受電視台採訪，也經常參與節目，而目前已經有跨年的運動節目在考慮邀請她，看來日前以球評身分試水溫，成效應該是相當不錯，對於她未來轉型以藝人出道也不是問題。

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