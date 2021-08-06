福原愛婚變後受訪：能活到今天，是因為中國人的支持

日本乒乓球前國手福原愛，上月8日與台灣乒乓球手江宏傑離婚，但因有緋聞傳出，令其人氣大幅下降。近日，在接受內地媒體訪問時，福原愛表示「我能活到今天，是因為中國人的支持」。



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接受《看看新聞》訪問時，福原愛主動感謝中國人的支持，並稱無論是怎樣的自己都會一直被中國人支持。福原愛還稱，事件發生初期並未料到會獲得如此多中國人的支持，「我可以活到今天，真的是中國人這樣的支持我，真的很感謝他們」。

福原愛還說，對於來自中國人的這些愛，正在考慮怎樣才會還給大家，「要雙倍、三倍、十倍這樣的換給大家」。她還表示自己一直有做與中日友好相關的事情，「如果是我能幫忙的事情，主要我能做到的事情，我想盡量做」。

此外，在訪問中福原愛還提及自己的閨蜜——中國乒乓球國手劉詩雯。福原愛笑談，自己小時候與劉詩雯對決曾贏過，但後來越來越不容易打贏劉詩雯，只能比誰皮膚更白。

而較早前，劉詩雯因傷病復發宣布退出東京奧運乒乓球女團比賽時，福原愛還錄製短片鼓勵，「我聽到妳因為受傷的原因，要退出這個奧運的舞台了，雖然有點可惜，但妳拿過的冠軍、走過的路，永遠都不會消失，在我心目中，妳是永遠是最棒的、最驕傲的劉詩雯」。

福原愛的今次訪問亦獲得內地網民的支持，話題「福原愛談自己對中國的感情」還登上微博熱搜。

有網民表示：

「中國歡迎所有感恩善良的人」。



「愛醬會這麼說，真的也挺驚訝的」。



「直接對媒體這麼說，真的要很大勇氣」。



「愛醬好真誠，一點不是虛的，看得出來是真的很感謝中國球迷」。



「看得掉眼淚，這麼好的一個姑娘，為什麼要守畸形社會輿論的攻擊，像記者說的，你不用還，你就好好的就行」。

