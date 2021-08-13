香港小姐2021｜王嘉慧擁超強學歷　背後仲有「家具大王」支持

《香港小姐2021競選》參賽的佳麗除了比試樣貌、學歷之外，不少人都十分留意她們的家底。近日有報道就指，除了王嫿嫿家人曾在溫哥華經營連鎖式超級市場外，原來上周獲得「最佳體態佳麗」的王嘉慧（Cathy）一樣豐厚有家底。



王嘉慧有高䠷身形。（IG@cathy_kww）

26歲王嘉慧(Cathy Wong)，是一名碩士畢業生，身高170cm，志向是成為有感染力的演員，對社會作出貢獻，發放正能量。

王嘉慧（Cathy）今年26歲，身高170cm，資料顯示是項士畢業，原來她自細成績已經相當優異，中學入讀名校聖保羅男女中學後，在英國公開試GCE中考獲5*成績，之後順利入讀倫敦大學學院（UCL College）心理學系，更獲得了一級榮譽及「Dean's honours list」（獲院長嘉許名單），回流之後她亦在香港中文大學修讀法律博士。

王嘉慧的爸爸是「家具大王」王亞明。（IG@cathy_kww）

當然，王嘉慧的努力背後也有一個成功的男人，原來她的爸爸就是有「家具大王」之稱的王亞明，除了是香港商界有名人物外，在中國內地更獲有300多間加盟店，可說是實力雄厚。

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