七公主｜影壇七公主結拜57年　薛家燕娶新抱集齊6人獨欠馮寶寶

TVB新劇《七公主》顧名思義以女性角色為主導，當中八位女主角包括黃翠如、林夏薇、高海寧、江嘉敏、陳瀅、鄺潔楹、劉佩玥及陳曉華，位位都是備受力捧的當家花旦，亦是少見的演員搭配，大女顧靈珊（黃翠如飾）是一位事業成功的大律師，但就與二妹顧青桐（高海寧飾）、三妹顧雙兒（江嘉敏飾）關係疏離，靈珊為了爸爸顧百方（劉丹飾）留下的遺囑，踏上尋親之路，找回其餘幾位姊妹。
而在60年代，當時香港影壇盛行結拜風潮，包括十大導、九大姐、八牡丹等，當中最為人熟悉的就是由七位當紅女星組成的「影壇七公主」。當年七位童星出身的女演員自幼相識，感情要好，在馮素波、馮寶寶姊妹的媽媽提議下，馮素波、沈芝華、陳寶珠、蕭芳芳、薛家燕、王愛明及馮寶寶義結金蘭，在1964年舉行結拜儀式，場面非常盛大，之後她們更一起拍電影，至今為影迷津津樂道。「七公主」義結金蘭57年，當中有人已經引退，亦有人仍然活躍於影圈，不過因為各有各忙，已經很難再見到她們聚首一堂。
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