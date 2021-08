ViuTV男子組合MIRROR在香港紅透半邊天,近日更紅出亞洲,繼韓國《首爾新聞》報道後,本月12日更成為《紐約時報》(The New York Times)專題報道內容。

《紐約時報》以「This Boy Band Is the Joy That Hong Kong Needs Right Now」為題,探討MIRROR紅爆香港的原因,並分析指,香港人過去兩年飽受疫情及各種社會問題衝擊,MIRROR的出現幫助香港市民尋回正能量。另外,經營奮鬥追夢形象的MIRROR又成為香港年輕人的楷模,亦令香港人重回廣東歌懷抱。

報道中又稱呼26歲的Anson Lo(盧瀚霆)為萬人迷,其敬業行為和態度令粉絲欣喜若狂;28歲的Ian(陳卓賢)則被稱呼為可愛的書呆子;22歲的姜濤講述其減肥及被欺凌的經歷贏下許多人的支持。

