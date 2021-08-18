汪東城搣甩Man味扮女人　五官柔美勁靚激似張雨綺？

台灣藝人汪東城近年已經將重心轉移內地發展，除了參演影視作品之外，還不時參加綜藝節目錄製，前陣子更因為節目《追光吧！哥哥》而再次人氣急升，掀起不少話題。而一向熱衷玩微博的他，近日就上載一段短片，展示一位漂亮女子在深夜街道上行走的畫面，事後被細心的網友發現原來該女子就是汪東城本人，沒想到他扮女人時的模樣相當出眾，令到不少網友都激讚他根本就是人間尤物。

汪東城扮女人原來都好靚。（視覺中國）

從上貼的微視頻可見，一位身穿低胸裝的漂亮女子在深夜時份於街道上行走，一邊走路一邊撩着長髮，動作顯得非常性感。而再仔細一看發現，原來該女子就是汪東城，其臉孔只不過化上了大濃妝而已，令其五官顯得更柔美，根本360度零死角。不過再仔細一看，畫面中的女子四肢纖瘦膚色白滑，原來他用了「AI」換臉的特效效果，但整體上來說他的臉的確適合扮女人。

汪東城一邊走路一邊撩着長髮，動作顯得非常性感。（影片截圖）

不少網友都給他的女裝扮相所吸引，揚言他美得驚人，更有女網友揚言：「我枉為女人」非常好笑。另外，有網友指出他女裝樣激似女星張雨綺，身上共同散發一種撫媚氣質，笑言二人根本就是姐妹。

汪東城被指激似張雨綺。（影片截圖﹑張雨綺工作室微博圖片）