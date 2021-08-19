粉絲追星行為愈見誇張　當眾尖叫未算誇　有人靠性感打扮引偶像望

為了吸引喜愛的偶像關注，不少粉絲確實可以做到好盡，近日在內地就有一名打扮超火辣的女粉絲，每次有男星王安宇的地方都看見她的身影，而她的過火打扮亦引來其他粉絲不滿，指出她的穿衣風格難免會令到偶像尷尬甚至會驚嚇到對方，對她的行為感到非常無語。還有粉絲借着愛犬、大喊老公等攻勢吸引偶像目光，現在就讓我們一起來看吧！

王安宇因為清裝劇《夢回》而人氣急升 。（王安宇微博圖片﹑《夢回》微博圖片）

現年23歲的王安宇2019年憑清裝劇《夢回》而人氣急升，身高180cm、長相精緻的他因此收穫了不少粉絲，特別是以女粉絲居多。所以每當他現身各大機場同活動的時，總有一大班粉絲追隨，就在近日則被發現只要有他現身的地方，身邊就會出現一位打扮超火辣的金髮女粉絲跟隨左右，而該女粉絲每一次都穿一件超低胸的上衣配超短牛仔褲現身，眼神一直看着王安宇相當怪異，有粉絲更指出王安宇一看到她都低着頭走，似乎顯得相當尷尬。

雖然穿衣打扮是屬個人自由，但如此行為難免會令人覺得怪異，希望該金髮女粉絲可以放過王安宇，不要讓他造成有心理陰影。另外，有網友指出該金髮女粉絲還追隨過陳偉霆、侯明昊，似乎鍾情高大帥哥型。

女粉絲的穿衣打扮確實火辣。（微博圖片）

女粉絲跟隨陳偉霆。（微博圖片）

另外，有粉絲更借着愛犬吸引偶像，在去年一場商場活動中，男星劉昊然現身活動吸引許多粉絲追捧，在云云人海中大部分粉絲都是手舉着相機、手機影着偶像，但其中有一位粉絲則雙手舉起柴犬吸引劉昊然目光，果然奏效令到劉昊然注視，不過柴犬似乎顯得好無奈。

粉絲借着愛犬追星。（微博圖片）

還有在機場接機的時候，有粉絲站得非常高而引起偶像劉宇寧關注，正因為如此使得他擔心粉絲的安危，之後叫對方不要站太高，安全落地就好。更有粉絲在大庭廣眾之下，於公共場所大叫偶像「老公」，沒想到果真吸引偶像張顏齊的關注，由此可見粉絲為了偶像果真煞費苦心。

劉宇寧叫粉絲落地。（微博圖片﹑視覺中國）