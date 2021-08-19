TWICE定延〈Alcohol-Free〉舞台表現緊張證實患隱疾　急暫停工作

TWICE定延去年曾因健康問題暫停活動，今年隨著TWICE新歌〈Alcohol-Free〉回歸舞台，但被網友發現表情緊張、舞蹈動作似乎也有點吃力，狀態不好，讓網友相當擔心，一度留言盼定延能好好休息，不要勉強自己復出。



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18日TWICE經紀公司JYP娛樂證實定延真的生病了，她有恐慌症，雖然在復出後消化行程這段期間裡努力調適，但仍有心理不安等症狀，經醫生建議，也與TWICE團員討論後，定延將暫停的所有行程。粉絲則希望定延能好好休息，一定會等她回來。

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