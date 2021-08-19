TWICE定延〈Alcohol-Free〉舞台表現緊張證實患隱疾　急暫停工作

TWICE定延去年曾因健康問題暫停活動，今年隨著TWICE新歌〈Alcohol-Free〉回歸舞台，但被網友發現表情緊張、舞蹈動作似乎也有點吃力，狀態不好，讓網友相當擔心，一度留言盼定延能好好休息，不要勉強自己復出。
👇👇👇點圖放大看定延被指表現緊張「惹隱疾疑雲」的演出👇👇👇
+5
18日TWICE經紀公司JYP娛樂證實定延真的生病了，她有恐慌症，雖然在復出後消化行程這段期間裡努力調適，但仍有心理不安等症狀，經醫生建議，也與TWICE團員討論後，定延將暫停的所有行程。粉絲則希望定延能好好休息，一定會等她回來。
同場加映：TWICE定延疑頸椎間盤突出忍痛上台 盤點韓國女團最敬業舞台（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
TWICE子瑜都輸畀佢！網民公認「台灣第1美女」竟是她：最具代表性粉絲票選2021 K-Pop最強忙內 Lisa@BLACKPINK贏TWICE子瑜奪季軍希澈疑自爆與TWICE MOMO分手原因 韓網民睇完嬲到震：令人心寒東京奧運｜中華隊最美女射手巴西突爆紅 睇真啲原來係TWICE子瑜金希澈情變3日TWICE MOMO性感大解放！IG邪惡視角自拍照曬身材Super Junior希澈、Momo@TWICE宣布分手 結束1年半戀情
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】