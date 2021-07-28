希澈疑自爆與TWICE MOMO分手原因　韓網民睇完嬲到震：令人心寒

Super Junior希澈去年認愛TWICE MOMO，網友們也滿滿祝福，但日前爆出分手，主因是因為兩人工作忙聚少離多，決定退回前後輩關係。最近希澈在綜藝節目「跨國夫妻」提到「因遊戲失去愛情的過往」，讓網友想到MOMO，立刻砲轟「不尊重別人」。



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有一名網友在韓國知名論壇theqoo發文，提到「跨國夫妻」預告，提到有「遊戲魔人」的金希澈，指責節目中阻礙丈夫玩遊戲的妻子，也提到自己因為玩遊戲失去愛情，讓主持人聽了也傻眼，「請你結婚前戒掉吧」。

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由於希澈過往承認的女友僅有MOMO，這段發文也引來網友怒批，「心寒，在全國人都知道前女友是誰的情況下還能說這種話？」、「都多大了，整天對現役女偶像毫無顧忌的開口真的很沒顧慮」。

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