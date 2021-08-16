三台收視報告｜《七公主》收視爆升　ViuTV成功開拓慣性收視？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是8月9日至8月15日。早前TVB的收視可說是慘不忍睹，不過今次已經回到比較好的水平，雖然仍未回到高峰時期，但對TVB來說是近來少有的好消息。至於ViuTV方面，今個星期繼續播韓劇，綜藝收視仍然維持一個不錯的水準，不過比之前是下跌了。
先說TVB，幾個星期前《刑偵日記》上映，接著下來的收視低到驚人，結果全劇即時收視只得13.77點，相信近二十年都未有低過此數字。幸好，一部不成功，TVB立即便不再做實驗，出動一部愛情喜劇《智能愛人》，一部親情劇《七公主》，兩套都是TVB觀眾接受的口味，立即收視便回升。《智能愛人》頭五集因奧運而放在2215播放只錄得12.3點，今次放回正常時段2130立即回升至17.5點，《七公主》在2000播放更錄得20點，比起對上一套《寶寶大過天》不差太遠，算是回歸正常水平。
而ViuTV方面，現在2030-2230依然是播兩套韓劇，之後兩套綜藝節目分別是《AH佛真‧惜玩》和《海陸勁技場》，收視分別是3點和2.6點，不過比起奧運前有《大叔的愛》帶起收視，現在是跌了不少，但若果可以將3點左右變成慣性收視，也是一個不錯的成績，證明早前已成功把一班新客留住。
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