七公主｜林夏薇全裸戲份被刪　高海寧將以美少女造型引誘陸永

《七公主》首週直播收視平均20點，成績不錯，劇中一眾演員昨日（17日）在電視城為新劇宣傳，主角之一林夏薇原來有場同徐榮的親密戲，更是全祼演出，但因為電視尺度問題而被刪減，不過之後可以在myTV SUPER重温。
而高海寧今日以美少女造型出現記者會，她表示這個造型將會在之後劇情發展中出現，她說：「劇入面陸永係一個漫畫家，佢需要靈感，而佢要有靈感就需要我有漫畫角色造型，我哋就會互相畀大家靈感嘅。」而在昨晚播出的第六集，高海寧演出備受讚賞，她表示當時非常入戲，她說：「我嗰陣時好入戲呀，所以做呢場戲嗰陣，我係好feel到角色顧青桐嘅心情，我好欣賞呢個女仔，佢承受好多嘢，但收埋喺個心入面，呢場戲一take過拍，監製拍嗰陣都話唔駛再排戲，佢知我已經準備好。」
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