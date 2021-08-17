七公主｜戴耀明拒絕長駐內地搵真銀：我阿媽八十幾歲好似冇人照顧

《七公主》入面有戴耀明，《智能愛人》又有戴耀明，他從影二十多年，其實這樣的情況並不是第一次，1991年報讀亞視藝訓班的他，今年已經是入行三十年，早前他自爆在抖音賺錢行程，原來輕輕鬆鬆就可以賺6萬人仔，相等於他當年在TVB三個月人工。

戴耀明原來已經入行三十年。（劇照）

之前受訪時他曾解釋抖音的賺錢方法，他說：「最主要玩抖音兩樣嘢係有錢收，主要係直播同帶貨，帶貨通常廣告商搵你，賣幾多就拆畀你，或者一次過畀。直播好多人會送禮物，貴則幾千，平則一毫。呢個係新興行業，你點會諗到依家可以咁賺錢。真係好搵起上嚟好好搵，但當然好多人搵唔到錢。我好少帶貨，試過一次半次，得出場費呀，計番港紙6萬左右。」

戴耀明抖音搵錢。（抖音）

內地帶貨現在時一種流行的商業活動，不少香港藝人也有沾手，戴耀明嘗過甜頭，不過他指自己只是間中會做，今日（17日）接受訪問時，他表示：「又唔係話好密，因為國內市場大，有時帶課如果嗰日好成績，真係會幾好嘅。疫情少啲，而家吓吓要隔離十四天，如果做緊公司嘢就唔容易，除非好得閒，知道自己一兩個月唔使喺香港開工。（搵多好多？）比起香港係多啲，上面市場大，啲老細放水放得勁啲，香港市場始終好細得七百幾萬人，上面市場多人啲，搵錢係多啲。」

戴耀明平易近人，受歡迎都好正常。（陳順禎攝）

在內地打開了知名度，不少藝人也會選擇北上長居內地搵真銀，但戴耀明沒有這樣做，全因為孝道，他說：「都想（北上），但我阿媽八十幾歲，佢又得我一粒仔，好似冇人照顧佢。（而家係事業高峰？）又唔覺嘅，希望可以再搵多啲，但就唔係外界講到咁誇張，又起樓又乜，盆滿缽滿又唔係咁容易，只不過係搵多啲錢，外快多啲。」

小明擺post都搞笑過人。（陳順禎攝）

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