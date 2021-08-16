七公主1-5集劇評｜重頭戲還未到　頭段太多舖排未有追看性

《七公主》1-5集劇評。



《七公主》播出一星期，收視反映一切，20點的收視是近幾個星期少見的，一來是因為奧運，二來《刑偵日記》不太合適觀眾的口味，而《七公主》並不需要太用腦袋，而且也不是暗黑系劇集，自自然然可能重新吸引既有的觀眾。



《七公主》最大的賣點，就是親情，雖然TVB早前賣廣告指劇集有劍擊元素，希望籍著奧運再提高收視，但頭五集劍擊的畫面少之又少，看來應該是放在更後的劇情。劇集甫開頭就介紹了主軸的三姊妹黃翠如、林夏薇和高海寧，三人因爸爸的去世而開始有交雜，因為一筆遺產將大家的關係拉起來。

三姊妹已出場。（劇照）

其實整部劇集頭五集暫時都未有非常吸引的賣點，講親情又未到，講喜劇又未夠搞笑，講熱血又未開始進入話題，頭五集雖然節奏尚算快，但要交代的事情太多，加上張力不夠，好像第五集高海寧被發現運毒，但觀眾們都會猜到最後會由黃翠如出手相救。不過，即使未算好吸引，但劇情絕不是會有令人棄劇的衝動，事關一直有一個最大的懸念，就是七公主到底是哪七位，暫時黃翠如、林夏薇、高海寧和江嘉敏是確定的，現過身的主角還有鄺潔楹，之後的姊妹如何出場又如關進入故事，相信是不少觀眾期待的。

黃翠如劇中有不少香艷場面。（劇照）

+ 6

另外，親情劇一直都是TVB觀眾認可的劇種，好像剛播完的《寶寶大過天》一樣都有不錯的收視，《七公主》主打親情，頭五集講到她們的關係都不太好，一貫作風當然是最後解開所有心結，可能是黃翠如的「邪惡」官司原來有苦衷、林夏薇終認清自己的老公並不是想像中的好、高海寧不在沉迷過去等等，最煽情的位一定是中後段的親情大爆發，所以大家還是慢慢期待吧！

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