張寶兒跳出框框幫《聲夢》學員襯演唱會造型：在新領域享受興趣！

張寶兒（Bowie）自從擔任美妝節目《姊妹淘》主持人之後，對打扮愈來愈有心得，近年更開始往造型師之路發展。她除了一手包辦自己的造型之外，亦會幫藝人做形象指導，早前她不但成功改造「佛祖」利愛安（Kirsten），更包辦了《聲夢傳奇》眾學員的演唱會造型。她今日（19日）公開多張演唱會後台花絮照，並發文透露踩過界做形象指導的心情：「能夠坐言起行跳出框框，在新領域享受興趣，也是一種生命影響生命！」



張寶兒公開多張演唱會後台花絮照，並發文透露踩過界做形象指導的心情。（Instagram：@_bowiecheung）

她在Instagram發文表示，要籌備一人演唱會的服裝工作量已經很大，一個月內為15個不同氣質身形的人設計造型更是不容易：「坦白說這個任務真的沒可能一人完成，因為第一次做，知道自己不夠經驗、資源不足，於是曾經多番請教不同專業朋友意見去修正服裝配搭和風格方向，臨full dress rehearsal（綵排）在製作最後把關後還是需要進行大改，幾宿沒睡頻能疲憊但仍是希望改到最好。」

張寶兒表示自己曾經多番請教不同專業朋友意見去修正服裝配搭和風格方向。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒覺得能夠坐言起行跳出框框，在新領域享受興趣，也是一種生命影響生命。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒表示自己第一次做，知道自己不夠經驗、資源不足。（Instagram：@_bowiecheung）

她慨嘆雖然過程不容易，更有一刻思考究竟自己是為了誰襯衫的，不過都希望可以讓每個人都能以自己獨特又具魅力的風格呈現演出：「非常感恩好多好多朋友的幫忙和不吝嗇賜教，讓我學會了如何租借大量新季服裝（借不到就要買）；如何運送及排列上架大堆衣物；如何準備梳化服造型rundown；如何看著機位、take shot和燈光調整造型；如何急救處理外露絲襪打底、服裝未穿好等問題；如何幫忙quick change服裝及髮型；如何處理外借服裝的價錢牌；如何為演唱會衫需準備咪袋和收音配合；等等好多好多。」

張寶兒表示籌備一人演唱會的服裝工作量已經很大，一個月內為15個不同氣質身形的人設計造型更是不容易。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒落心落力幫《聲夢傳奇》眾學員襯演唱會造型。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒近年開始往造型師之路發展。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒愈來愈駕輕就熟。（Instagram：@_bowiecheung）

張寶兒好pro！（Instagram：@_bowiecheung）

袁偉豪都有去後台支持太太。（Instagram：@_bowiecheung）

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