張寶兒跳出框框幫《聲夢》學員襯演唱會造型：在新領域享受興趣！

張寶兒（Bowie）自從擔任美妝節目《姊妹淘》主持人之後，對打扮愈來愈有心得，近年更開始往造型師之路發展。她除了一手包辦自己的造型之外，亦會幫藝人做形象指導，早前她不但成功改造「佛祖」利愛安（Kirsten），更包辦了《聲夢傳奇》眾學員的演唱會造型。她今日（19日）公開多張演唱會後台花絮照，並發文透露踩過界做形象指導的心情：「能夠坐言起行跳出框框，在新領域享受興趣，也是一種生命影響生命！」
她在Instagram發文表示，要籌備一人演唱會的服裝工作量已經很大，一個月內為15個不同氣質身形的人設計造型更是不容易：「坦白說這個任務真的沒可能一人完成，因為第一次做，知道自己不夠經驗、資源不足，於是曾經多番請教不同專業朋友意見去修正服裝配搭和風格方向，臨full dress rehearsal（綵排）在製作最後把關後還是需要進行大改，幾宿沒睡頻能疲憊但仍是希望改到最好。」
她慨嘆雖然過程不容易，更有一刻思考究竟自己是為了誰襯衫的，不過都希望可以讓每個人都能以自己獨特又具魅力的風格呈現演出：「非常感恩好多好多朋友的幫忙和不吝嗇賜教，讓我學會了如何租借大量新季服裝（借不到就要買）；如何運送及排列上架大堆衣物；如何準備梳化服造型rundown；如何看著機位、take shot和燈光調整造型；如何急救處理外露絲襪打底、服裝未穿好等問題；如何幫忙quick change服裝及髮型；如何處理外借服裝的價錢牌；如何為演唱會衫需準備咪袋和收音配合；等等好多好多。」
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