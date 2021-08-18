狄維莊遜IG出一post賺1184萬只排第二　冠軍C朗拿度又收幾多?

社交網站除了是不少人用來分享個人生活的平台，近年更漸趨成為賺錢的工具，簡簡單單上載一張照片，錢就能輕鬆入袋。近日，有統計社交媒體數據的公司HopperHQ羅列出今年透過Instagram賺錢最多的名人排行榜，去年排第一的荷里活巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）被足球員C朗拿度（Cristiano Ronaldo）超越，成為現時在Instagram賺錢最多的名人。



「The Rock」狄維莊遜只排第二。（Instagram：@therock）

狄維莊遜的Instagram的追蹤人數高達2億6千萬，是全球第二多追蹤人數的名人，如果想要在他的Instagram落廣告，每一個post叫價152萬美金（約1184萬港元）。至於C朗兩年前本來只排第三，當時他每在Instagram上載一個新post廣告費約88萬9千美金（約690萬港元），現時他在Instagram出每個post的廣告費高達160萬美金（約1250萬港元），更是全球最多人追蹤的名人，擁有3億2800萬追蹤者，冠絕全球！

C朗拿度每出一個新post叫價160萬美金（約1250萬港元），冠絕全球！（Instagram：@cristiano）

點擊觀看Instagram賺錢最多的名人排行榜：