阿富汗女歌手登上美軍運輸機順利逃離　IG報平安：到達了卡塔爾！

阿富汗武裝組織塔利班（Taliban）於周日（15日）攻入首都喀布爾（Kabul）後，大批民眾湧入機場逃亡，有人不惜強行爬入機艙，甚至有人從飛機墮下死亡。一架本來只有134個座位的美軍C-17運輸機當日在機場帶640名阿富汗難民撤離，機艙內塞滿人的照片於昨日（17日）曝光後迅速引起全球關注，有一家大小順利登機，更有人手抱着嬰兒小孩，而機上其中一個能順利逃離阿富汗的幸運兒，更是阿富汗的著名女歌手Aryana Sayeed。



一架從阿富汗首都喀布爾起飛的美軍C-17運輸機內擠滿640名難民的照片於網上流傳。（Reuters）

出生於喀布爾的Aryana Sayeed今日（18日）在Instagram公開一張自己在美軍C-17運輸機內的照片，並透露自己已經離開喀布爾：「我在最近一個訪問中講過，我要當最後一個離開國家的士兵，但有趣的是，事情就這樣發生了。」她又表示自己現時一切平安，現時準備前往伊斯坦堡：「我安然無恙地活着，在經歷了兩個難忘的夜晚之後，我到達了卡塔爾多哈，正在等待飛往伊斯坦堡的航班。」

阿富汗著名女歌手Aryana Sayeed（左）和老公Hasib Sayed（右）一同乘搭該軍機逃離阿富汗。（Instagram：@aryanasayeedofficial）

現年49歲的Aryana Sayeed是阿富汗流行音樂天后，她於2017年獲得「阿富汗偶像獎」（Afghan Icon Award），又被選為「2017年阿富汗最佳女藝人」（2017 Best Female Artist of Afghanistan），更被阿富汗國家電視台和廣播網封做「阿富汗之聲」（Voice of Afghanistan）的稱號，亦因此是阿富汗具有影響力的名人之一。

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