阿富汗女歌手登上美軍運輸機順利逃離　IG報平安：到達了卡塔爾！

阿富汗武裝組織塔利班(Taliban)於周日(15日)攻入首都喀布爾(Kabul)後,大批民眾湧入機場逃亡,有人不惜強行爬入機艙,甚至有人從飛機墮下死亡。一架本來只有134個座位的美軍C-17運輸機當日在機場帶640名阿富汗難民撤離,機艙內塞滿人的照片於昨日(17日)曝光後迅速引起全球關注,有一家大小順利登機,更有人手抱着嬰兒小孩,而機上其中一個能順利逃離阿富汗的幸運兒,更是阿富汗的著名女歌手Aryana Sayeed。



一架從阿富汗首都喀布爾起飛的美軍C-17運輸機內擠滿640名難民的照片於網上流傳。(Reuters)

出生於喀布爾的Aryana Sayeed今日(18日)在Instagram公開一張自己在美軍C-17運輸機內的照片,並透露自己已經離開喀布爾:「我在最近一個訪問中講過,我要當最後一個離開國家的士兵,但有趣的是,事情就這樣發生了。」她又表示自己現時一切平安,現時準備前往伊斯坦堡:「我安然無恙地活着,在經歷了兩個難忘的夜晚之後,我到達了卡塔爾多哈,正在等待飛往伊斯坦堡的航班。」

阿富汗著名女歌手Aryana Sayeed(左)和老公Hasib Sayed(右)一同乘搭該軍機逃離阿富汗。(Instagram:@aryanasayeedofficial)

現年49歲的Aryana Sayeed是阿富汗流行音樂天后,她於2017年獲得「阿富汗偶像獎」(Afghan Icon Award),又被選為「2017年阿富汗最佳女藝人」(2017 Best Female Artist of Afghanistan),更被阿富汗國家電視台和廣播網封做「阿富汗之聲」(Voice of Afghanistan)的稱號,亦因此是阿富汗具有影響力的名人之一。

點擊觀看更多圖片: