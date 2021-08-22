Stanley＠MIRROR出道前舊作出土　孖Cheronna跳火辣熱舞身材吸睛

隨着MIRROR的人氣愈來愈高，出道前拍攝的陳年舊作亦相繼出土，成員中有不少為舞蹈員出身，有不少幕前演出經驗，也當過巨星的伴舞，日前就有眼尖觀眾發現陳慧琳（Kelly）2018年推出的歌曲《打字機》MV驚現Anson Lo（盧瀚霆）和Anson Kong（江𤒹生），青澀的樣子成為一時熱話。除此之外，也有人發現Stanley（邱士縉）亦出現在2018年Super Girls成員Cheronna（吳嘉禧）歌曲《把持》的MV中，只見Stanley外型上的變化不大，打扮樸素的他僅穿着白色T恤及Cap帽卻絲毫擋不住健碩的好身材，當中以胸肌尤為吸睛，令Cheronna的手也禁不住在他的肌肉上遊移，二人又大跳火辣辣熱舞，令teamstanley（Stanley粉絲名稱）留言：「Stanley真的好有型！不得了！」、「把持不住好正！」



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同場加映AL＆AK驚現陳慧琳《打字機》MV︰