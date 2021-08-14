晚吹戀講嘢｜郭奕芯自爆最Hurt感情經歷：前男友同時有三個女朋友

ViuTV清談節目《晚吹》將於本月24日（星期二）推出新欄目「戀講嘢」，並由ERROR成員193（郭嘉駿）、「口罩小姐」冠軍鄭伊琪（Wayii／浩南）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，節目周六（14日）進行錄影，三位女主持談起最傷心的感情經歷，浩南直言：「差唔多每次拍拖分手都係人哋提出，所以我應該被飛經歷最多。」Helen亦爽直指：「好精彩，要幾狗血都有，我會為愛痴狂。」Ashina淡然說：「最Hurt嗰次不過於男朋友出軌再出軌，我發現佢神色有可疑，連出軌都原諒咗佢，但佢冇同個女仔斬纜，分手半年我先發現佢再同另一個女仔原來已經一齊半年，即係佢同時間有三個女朋友，好誇張！」



譚凱倫（Helen）、郭奕芯（Ashina）、鄭伊琪（浩南）齊齊擔任《晚吹－戀講嘢》主持，默契不俗；節目談及愛情的疑難雜症，相信觀眾會有共鳴。（葉志明攝）

浩南日前透露男友已求婚成功，今日亦甜蜜透露「情況穩定」、「係佢㗎喇」，談起準老公做過Sweet的事，她說：「對於佢嚟講做嘢好重要，但我有事發生嘅時候佢可以放低工作，用好多時間去陪我，我哋曾經養大一隻狗狗走咗，我崩潰到返唔到工，佢一直陪住我、亦都第一次見到佢喊，我見到男人（為我）喊，就覺得我喺佢心目中嘅地位都唔差！」Ashina續指自己只試過跟男朋友吵架時，對方不被信任委屈到哭：「我感動嘅，因為好少見男仔喊。」

點擊圖輯睇靚女相sss：

+ 17

至於跟193合作的感受，Helen坦承先要沾沾他的名氣，Ashina立刻衝口而出認同道：「佢而家咁正、咁多人鍾意！」Helen爆料指Ashina拍攝《晚吹－戀講嘢》第一則分享的動態為與193的雙人合照，自己與Ashina相識多年社交媒體上一張合照都沒有，記者問起193是不是Ashina的理想型，她直認：「我自己本身揀男朋友嘅準則係要有幽默感同高。」身旁的浩南附和道：「中咗喎！好高又好幽默！」令Ashina驚慌指自己招架不住浩南的反應。