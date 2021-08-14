晚吹戀講嘢｜193＠ERROR自爆情史　專玩另類浪漫：好快衝去錫啖佢

ViuTV清談節目《晚吹》將於本月24日（星期二）推出新欄目「戀講嘢」，並由ERROR成員193（郭嘉駿）、「口罩小姐」冠軍鄭伊琪（Wayii）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。節目周六（14日）進行錄影，193罕有談起愛情經歷，問起戀事他就透露自己的經歷相對較平淡：「有一次俾人飛之後就沉溺喺愛情不斷聽周杰倫嘅歌，因為嗰一次先識背晒周杰倫嘅歌，啲歌好Sad，唱K嗰陣會坐埋一角喊。（呢段戀情拍咗好耐？）其實冇，我懷疑係因為俾人飛，就有唔可以做Loser嘅心態，如果我係飛人嗰個就冇乜顧慮。」



ERROR成員193（郭嘉駿）、郭奕芯（Ashina）、口罩小姐冠軍鄭伊琪、譚凱倫（Helen）擔任《晚吹－戀講嘢》主持。（葉志明攝）

至於飛人與被飛的比例，193笑說：「我飛人飛得多啲嘅，我以前中學都亂咁拍拖，當時又唔知咩係愛情，有啲拍幾日、有啲名都唔記得，真係唔知自己拍過幾多次拖，拍兩三日或者掂過下手仔算唔算拍拖？」至於什麼時候才真正對愛情「開竅」，他就表示長大了、多了經歷才慢慢懂得愛情。193自言較着重生活小細節，自問不是會準備驚喜的浪漫型男友：「我唔鍾意送花，又貴、過一個禮拜又死好嘥，唔通寓意段愛情會死？我好少做啲好Sweet嘅嘢，反而係兩個人對望感受到愛意，我好快衝去錫佢一啖已經好Sweet，唔需要特別設計。」

193自言拍拖較着重生活小細節，自問不是會準備驚喜的浪漫型男友。（葉志明攝）

如同「中學生是否應該談戀愛」，「是否應該翻看男女朋友電話」是另一個世紀未解難題，193更在節目中表示要男朋友在洗澡時帶同電話進浴室：「我自己唔鍾意俾人睇電話，就算幾親密嘅關係都總會有嘢唔想俾伴侶知，太赤裸裸對兩個都冇好處，好多朋友經歷都係一Check電話就舐嘢，所以建議大家帶電話入廁所，扮聽歌幾好！」

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193妹妹郭嘉盈（Michelle）參加《造星IV》掀起關注，近日更已經接連拍兩個廣告，暖男哥哥更親自到場探班，又找朋友幫妹妹化妝，原來是別有用心：「最主要想𢯎Job，兄妹檔都有Gimmick，我收得貴妹妹收得平就拉勻。」至於貼士193就表示盡力就好：「唔得咪返去打返份牛工！」193透露妹妹「唔知哪裡來的勇氣」未去海選已經辭職：「佢覺得哥哥幫到佢，其實哥哥幫唔到，我唔係魯生（ViuTV總經理），我係193咋黐線！」

193妹妹郭嘉盈參加《造星IV》掀起關注，近日更已經接連拍兩個廣告，暖男哥哥更親自到場探班。（IG／＠michellekky）

提起近日ERROR隊友保錡被昔日好友韓子亮點名指控，193透露有送上慰問：「佢暫時都OK，我都唔希望隊友會崩潰，件事無論係點都好，我都希望佢可以保持好嘅心情，佢係我兄弟我點都會喺心靈上Supoort住佢，無論如何ERROR都係四位一體。」至於會否擔心隊友再入雪櫃，193就強調保錡之前為自願休息：「但我都唔希望佢再自願休息多次，希望大家都發展得好，其實ERROR今年啱啱開始上軌道，都唔希望俾任何事阻礙。」