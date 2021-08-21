Edan驚變「女爵安」撞樣宋智孝清純感十足：其實我都真係幾索

本地男團MIRROR成員Edan（呂爵安）在《大叔的愛》後人氣暴漲，IG粉絲升至45萬，不過他絲毫沒有因為人氣而要拾回偶像包袱的想法，反而在「自毀（靚仔）形象」的路上愈走愈遠，近日正忙於拍攝新劇《i.SWIM》的他周六（21日）貼出兩段將自己的樣子Key在女孩子身上的影片並寫道：「古語有云：如果將一個男仔個樣放落女仔到，而出到嚟都係靚話，咁嗰個人就係靚仔！Edan係咪靚仔？我用例子證明比大家睇！同大家介紹女爵安！#笑死我 #阿妹瘦咗係咪就係咁嘅樣 #其實我都真係幾索」平心而論，「女爵安」的確與妹妹「小如豬」十分似樣，甚至有幾分ITZY成員Yuna及宋智孝的感覺，影片發布一小時已獲逾五萬讚好，更引廖碧兒、林奕匡、張紋嘉等相繼留言，MIRROR親成員Stanley（邱士縉）亦以無數個嘔吐表情回覆、Jeremy（李駿傑）留言：「你唔好Po小如出嚟啦」，一眾爵屎亦好識做，紛紛留言：「原來女爵安係絕世美女」、「好正，受溝嗎」、「又真係幾索」！



點擊圖輯睇Edan驚變女爵安有幾靚＋遺失偶包的瞬間！