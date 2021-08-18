I.SWIM｜Edan呂爵安魏浚笙攞正牌騷肌　神秘女主角面紗終於揭開

ViuTV劇集《大叔的愛》雖然已經播畢一個月，但熱潮卻未有太大減退，一眾主演黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）等廣告、工作接踵而來，ViuTV亦食住個勢宣布開拍以游泳作主題的10集電視劇《I.SWIM》，劇集由《大樂師·為愛配樂》、《犯罪現場》的電影導演馮志強執導，演員方面則由憑「田田」一角人氣暴漲的Edan及顏值爆燈的小鮮肉Jeffrey（魏浚笙）擔正，二人早前已明言密密操肌，實行以健碩身材着泳裝示人，已公開的陣容還有MIRROR的「肌肉擔當」Alton（王智德）及Stanley（邱士縉），令大眾不禁好奇劇集會由誰擔任女主角。



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隨着周日（15日）劇集開拍似乎有了線索；吳海昕（Sofiee）當天上載一張在西環泳棚拍攝的照片並寫道：「Day1完成，還有兩個多月的拍攝在前方。」與開拍日期不謀而合之餘，Edan亦在該帖文下留言打氣，Sofiee隨即回覆「早點睡，榮仔」！《香港01》記者就出演《I.SWIM》向Sofiee方面查詢，其經理人未有否認相關消息。

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