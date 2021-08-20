Anson Kong@MIRROR爆即將開新劇？　Lokman《虎道門》MV大騷身材

說MIRROR是廣告商的最愛寵兒絕對不為過，走在街上隨處都能看到各成員廣告、分類五花八門，是為名副其實的吸金王，周五（20日）更兵分兩路搵真銀，Anson Kong（江𤒹生／AK）及陳俞希（Hailey）出席超級市場開幕，吸引逾300粉絲撐場，人潮企滿商場三層，尖叫聲此起彼落，足見人氣之強勁。二人在《全民造星》以參賽者及主持的身份見面，及後卻鮮有合作，AK直言懷念，又表示希望可以一齊拍劇：「我哋冇喺劇集碰過頭，都想試下合作。」Hailey明言「姐弟戀OK」，AK更笑指：「兄妹？父女？」Hailey「投訴」道：「我拍過有感情線嘅都係（陳）子豐、強尼，全部都係年紀比較大，我都真係想試下同啲後生輩啲嘅合作下。」



AK與Hailey出席活動，吸引逾300粉絲撐場。（葉兆康攝）

談起近來工作忙碌，AK就透露正準備接拍公司新一部運動題材的電視劇：「傾緊、未知係咪真係實行；搏擊類都要操少少大隻，身體準備中，近排有時間都密密操Gym，都等緊嗰邊Confirm。」至於空手道題材的《打天下》會否有續集，AK說：「想啊！特別係劉慕裳（Grace）喺奧運攞咗銅牌之後，我有睇嗰場比賽，《打天下》嘅回憶返晒嚟！」AK與Lokman（楊樂文）合唱的新歌《虎道門》今日首播，晚上MV亦會隨之上架，AK透露：「今次騷肌嘅部份交畀Lokman，今次佢好吸睛！好開心有今次呢個合作機會，比賽嘅時候已經有構思想有一隻合唱歌，終於等到喇！」

Lokman在《虎道門》MV大騷身材。（IG／＠mirror.weare）