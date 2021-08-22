李婉華重談當年因人工低不續約無綫　被公司雪藏︰呢行係好殘忍

前無綫藝人李婉華自1988年加入TVB，1994年離巢轉投亞視。在無綫拍劇的時期，她拍過不少經典處境劇集，如《卡拉屋企》、《公私三文治》等。她已移民加拿大溫哥華，淡出香港娛樂圈。較早前她回港曾接受電台節目《1圈圈》梁泰來的訪問，大爆當年在無綫工作時的辛酸史。



李婉華已移民加拿大溫哥華，淡出香港娛樂圈。（IG@anitayuenwahlee）

當年李婉華當紅，一年拍幾套劇，看似風光，但她在節目上就自曝好辛苦，因為入不敷支，她大呻當年好窮，因為又要買衫買化妝品，自己又有投資買樓。李婉華表示︰「其實我離開咗TVB之後（經濟情況）開始改善，好辛苦好辛苦，人工好低，其實我之前點解離開係因為佢加我好少好少錢，我記得嗰時嗰位經理話加我人工嗰時，我直情流眼淚，你加我咁少錢，就想簽多我10年定5年，我話我點生活啊？我仲要阿媽幫補吓我喎。」又說︰「唔係我唔想做，我好捱得㗎，但真係太少。」

日前她回港接受電台節目《1圈圈》梁泰來的訪問，大爆當年在無綫工作時的辛酸史。（YouTube影片截圖）

李婉華指自己拍完《卡拉屋企》之後因為不續約就被雪藏，她說︰「嗰時佢雪藏我，因為我唔簽約就雪藏我，好慘啊。」好續說︰「我拍完《卡拉屋企》之後就雪藏我，跟住就雪藏咗我半年，冇工作，完全冇工作，跟住就等，除咗公司basic salary，你知啦係好少，又冇爆show啦，捱咗一段時間。（梁泰來︰你嬲唔嬲？）當年我哋走嘅人都冇一個開心，其實個個都唔係咁開心咁離開，個個都想繼續做，但係真係生活唔到，即係嗰時啊，我唔知而家。」

李婉華與吳鎮宇在劇裏劇外都發展戀情，但兩人拍拖8年分手收場。（影片截圖）

講到當年的經歷，出完一張唱片公司倒閉，又曾被TVB雪藏，李婉華直言︰「我從來唔覺得我做呢個行業係good luck，我係冇乜運氣，好捱得，好辛苦去做，先得到少少嘢。」更因為拍過《制服誘惑2地下法庭》而被標籤為三級片女星，但她沒有暴露的戲份，更是由替身代替的，種種事情，她承認也感到心淡，付出跟努力不成正比。她說︰「由TVB個經歷就係咁樣，唔開心嘅，點解會咁對我呢？我只係ask for多少少，你唔可以咁樣對我，你可以人道啲對我，但係佢哋真係，你唔簽啊？咁我就雪你啦！我覺得係好殘忍㗎呢行都。」

現年53歲的李婉華keep得好好。（IG@anitayuenwahlee）

李婉華曾跟吳鎮宇和何家勁相戀，她直認自己是易一個容易戲假情真的人，「因為我比較簡單啲，我冇乜經歷啊喺戀愛（方面），因為我之前（入行）都冇拍拖。」講起圈中人前度，她笑言她的前度都是比較有性格，是「性格巨星」，分手不是因為她「呷醋」，主要因為聚少離多，溝通出現問題，「同埋大家都仲係年輕，各自有各自嘅性格。其實當時拍拖真係好認真。（梁泰來︰你每個都好長時間。）係啊，我係一個好長情嘅人嚟。」跟何家勁分手後，她曾講過不會再跟藝人拍拖，後來她遇到現在的老公李守正，並於2003年6月在加拿大秘密結婚。

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