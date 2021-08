「女飛魚」何詩蓓在東京奧運會連下兩城,勇奪100米及200米自由泳銀牌,成績斐然。日前,一向有關心奧運盛事的「千億新抱」徐子淇(Cathy)在IG貼出跟何詩蓓的自拍照,二人都笑得好燦爛,而Cathy亦拿着何詩蓓的獎牌拍照。Cathy反言寫道︰「Siobhan! She’s the sweeeetest gal. Good luck in your races, we are all rooting for you!(Siobhan! 她是最甜美的女生,祝你之後的比賽好運,我們都支持你。)」

