Joy@Red Velvet與男歌手Crush宣布拍拖　去年520推合作歌擦出愛火

現年24歲的韓國女團Red Velvet成員Joy，與年長五歲的男歌手Crush於今日（23日）爆出熱戀消息，雙方其後分別透過所屬公司SM娛樂及P Nation承認戀情，並表示兩人以前後輩關係相處，最近產生好感而開始戀愛。



Red Velvet成員Joy與年長五歲的男歌手Crush於今日（23日）爆出熱戀消息。（Instagram：@crush9244）

Joy與Crush於去年5月20日推出合唱歌《時時刻刻 (Mayday) 》，兩人更在MV中有不少嬉鬧的甜蜜畫面，原來當時已經擦出愛火。據韓國傳媒報道，兩人合作完此曲之後好感和愛意逐漸加深，直到最近終於發展成情侶，再加上兩人都有養狗，因此拍拖約會時會一同帶着愛犬散步，相處方式與一般戀人無異。

Joy與Crush因去年推出合唱歌《時時刻刻 (Mayday) 》而擦出愛火。（YouTube截圖）

Crush都有養狗。（Instagram：@crush9244）

Joy經常帶着愛犬出街。（Instagram：@_imyour_joy）

兩人一望就知道感情很好。（網上圖片）

現年29歲的Crush是一名創作音樂人，曾為多名知名歌手如Zion.T、 孝琳、鐘鉉及Zico等作曲、作詞及編曲，更演唱過多部電視劇《沒關係，是愛情啊》、《愛的迫降》及《梨泰院Class》的OST歌曲，當中以《鬼怪》中的《Beautiful》一曲最受大眾熟悉。他於去年11月以「社會服務要員」身份入伍，現時還在服役當中，而Joy則與所屬組合Red Velvet最近憑新歌《Queendom》回歸樂壇，現正積極上各大音樂節目作宣傳。

Red Velvet最近憑新歌《Queendom》回歸樂壇，現正積極上各大音樂節目作宣傳。（Instagram：@_imyour_joy）

Crush是一名創作型歌手，非常有才華。（Instagram：@crush9244）

點擊觀看更多Joy和Crush的甜蜜畫面：