劉在錫成2021韓國最具影響力人物　防彈少年團、姜鎬童緊隨其後

有「國民MC」之稱的劉在錫在韓國演藝界地位超然，除了主持的節目如《Running Man》、《玩什麼好呢？》、《第六感2》等全部都收視叫好叫座之外，更因為私底下人品好、懂得照顧後輩，還經常默默捐錢做慈善，成為演藝圈中讚賞不斷的「美談製造機」。有時事雜誌進行調查，結果劉在錫毫無懸念大比數拋離第二位的天團BTS（防彈少年團），成為今年度演藝及廣播界最具影響力的人物。



《RUNNING MAN》的主持人之一劉在錫，一直以來都由陳欣聲演。（網上圖片）

時事雜誌《誰在動搖韓國》於今年6月至7月對1000名對象進行電話訪問，調查演藝及廣播界最具影響力的人物，結果於今日出爐，第一名劉在錫的得票率拋離第二名BTS超過一倍，以64.1%的百分比，成為2021年韓國演藝及廣播界最具影響力的人物，而第三名則是憑演出綜藝節目《新西遊記》、《認識的哥哥》及《大逃出》人氣急升的姜鎬童（又譯：姜虎東）。

BTS（防彈少年團）是現今的韓國天團。（Grammys）

姜鎬童近年憑演出綜藝節目《新西遊記》、《認識的哥哥》及《大逃出》人氣急升。（網上圖片）

值得留意的是，今年和去年的三甲雖然依舊不變，但第四至十名變化相當大，去年的排名依次序為劉在錫、BTS（防彈少年團）、姜鎬童、白種元、李孝利、林英雄、朴娜萊、宋康昊、羅䁐錫及宋歌人（又譯：宋佳人）。

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