香港小姐2021｜陳曉華狄以達世紀同場　前情侶台上共舞成關注

TVB昨晚（22日）於將軍澳電視城舉行《2021年香港小姐競選》準決賽，並由20位參賽佳麗挑選12強，將於下月12日決賽中力爭三甲。昨晚節目中其中一個環節，安排了《盛・舞者》一眾導師和參賽者，與多名歷屆港姐同台跳舞的演出，前情侶陳曉華和狄以達更破天荒地同台演出，引起關注。



陳曉華昨晚（23日）以前港姐冠軍身份出席。（VCG）

陳曉華（中）和狄以達（左三）未有避忌地罕有同台演出。（TVB影片截圖）

現年26歲的2019年港姐冠軍陳曉華（Hera），於參選港姐前曾與狄以達拍拖，雖然兩人於2018年4月已經分手，但其後都曾對外表示兩人仍有聯絡，亦沒有否定二人翻撻的機會。今次這兩位前度未有避忌地罕有同台演出，不過與陳曉華有不少身體接觸的卻是其他男參賽者，由於狄以達壓軸出場，一登場就站在舞台最前方的位置，與排在他後方的陳曉華並未有太多交流，就已經完成整個表演。

Hera與多名歷屆港姐參與跳舞演出。（TVB影片截圖）

Hera與男參賽者有不少身體接觸。（TVB影片截圖）

狄以達壓軸出場。（TVB影片截圖）

Hera與狄以達站在前後排一同跳舞。（TVB影片截圖）

Hera與狄以達未有太多交流。（TVB影片截圖）

點擊觀看更多陳曉華的照片：

+ 34

香港小姐2021｜嘉賓陣容星光熠熠 一文睇晒各女星高貴性感裝束

+ 53

香港小姐2021丨你看不到的準決賽 曾志偉與錢嘉樂密密斟