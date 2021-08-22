香港小姐2021｜嘉賓陣容星光熠熠　一文睇晒各女星高貴性感裝束

《2021香港小姐競選》今日（22日）將會舉行準決賽，二十位佳麗將於準決賽接受連串嚴格考驗！選美晚會由錢嘉樂率領丁子朗、黃庭鋒、周嘉洛、吳偉豪組成嶄新司儀陣容；四組準港姐於師姐導師帶領下分組別作出表演，評審團按照佳麗個人表現，先作首階段的淘汰。餘下佳麗接着上演更刺激的「單對單」挑戰，決定直接晉級決賽的人選。而不幸跌進「危險區」的佳麗，則要力爭重新入圍，躋身終極十二強！

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今次準決賽的嘉賓可以說是星光熠熠，除了歷屆的香港小姐外，還有慧妍雅集代表：慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉、信託委員會副主席向海嵐、名譽導師暨信託委員會委員王愛倫、2021/2022 執行委員會會長劉倩婷、2021/2022 執行委員會司庫周麗明、2021/2022 執行委員會會員拓展理事李姿敏、2021/2022 執行委員會公關理事梁麗翹、會員張嘉兒、李嘉慧、歐陽妙芝、張名雅、唐麗球、丁子田、李潔瑩、林麗薇、何艷娟、陳瑩慧、王殷廷、林詩慧、李慕潔、文健儀、鄧沅叞。

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