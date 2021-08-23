披荊斬棘的哥哥｜揭開陳小春不為人知的過去　古惑仔變大灣區代表

繼《乘風破浪的姐姐》之後，《披荊斬棘的哥哥》終於來了！不是元氣滿滿的哥哥，也不是追光吧哥哥，是披荊斬棘的哥哥！一群平均年齡40+的男明星們跳男團舞，日站君的內心本來是抗拒的，畢竟有先例在前，大家真是被這些“油膩的老哥哥”嚇出了點陰影。



這次哥哥的陣容實在是太強大了：黃貫中、陳小春、謝天華、張智霖、林志炫、張晉、趙文卓、李雲迪、胡海泉、言承旭、Gai等30多人，這些人可都是一個時代的回憶啊！這陣容，即使不是粉絲，都想去瞄一眼。更何況他們連古惑仔都請來了，試問，有誰能拒絕山雞哥呢？

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一、陳小春，搞笑擔當

“山雞哥”陳小春，一個出場自帶背景音樂的男人。1996年的黑幫題材系列電影《古惑仔》，是陳小春的成名作，“山雞哥”這個稱號也成了他的專屬。所以音樂一響，台上台下一陣歡呼。

在節目中的山雞哥，完全就是搞笑段子擔當。因哥哥眾多，陳小春記不住名字，於是馬冬梅的名場面由此而來，在問了導兩遍李承鉉的名字後，陳小春還是“李什麼？”“什麼鉉？”最後”噢李澤鋒那個“！網友：大概就是陳小春的劫！

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顯露古惑仔本色



第一次組團，大佬們的對話是這樣的：“你去收點人，先把人湊齊，再慢慢做大！”這哪裡是在組男團？明明是組幫派大哥，到哪都有派頭！就陳小春和黃貫中的這段對話，讓不少網友直言：完全魂穿山雞哥。果然，應采兒誠不欺我們，陳小春真的是山雞哥本哥！

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大灣區代表隊



在第一次的分組中，來自香港的哥哥們組建了”大灣區代表隊“，首要宗旨就是：說好普通話！這無處安放的兒化音，你能感受到南方人對普通話的全部迷惑認知。

在最近一期的任務環節中，160個問題，我們的山雞哥只答對兩題，逼得隊友張智霖不惜早起三小時親自上場！ 樂觀代言人張智霖坐不住！陳小春：我也很頭大……這個“山雞哥”雖然行為“古惑仔”，但是露出的本色，也太好笑了吧！

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二、貧困小夥的成名之路

還記得在《爸爸去哪兒》節目裡，Jasper因為選到了破舊的房子而抱怨：“這房子太破了，還臭臭的！”陳小春只淡淡地說：”爸爸年輕的時候就住在這樣的房間裡。“陳小春說的是實話，他以前就是住在香港最破的籠屋。

陳小春是個不折不扣的苦孩子。1967年，他出生在廣東惠陽的農村裡。家裡窮，也沒什麼機會讀書。13歲，他就輟學跟著父母到香港打工。他做過裝修工人，也在飯店做服務員。窮人家的孩子早當家，為了家裡的弟弟妹妹， 他踏踏實實的賺錢。

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1985年的時候，TVB舞蹈藝人招生。一直對跳舞很感興趣的陳小春參加考試，沒想到他這個業餘舞者，靠酷酷的長相和舉手投足間的自然不做作，打敗了不少科班出身的競爭者，被評委當場錄取。

他也就這樣開始了將近10年的伴舞生涯。這期間，他給羅文、葉倩文、林憶蓮伴過舞，還有過一個組合叫“豹小子”，在圈裡也算是小有名氣。有網友甚至挖出了1991年謝天華和陳小春給Sally伴舞名場面。後來，公司要搞男團，就看上了陳小春。他和謝天華，朱永棠搞了個組合，叫“風火海”。勁歌舞曲、溫柔情歌，他們風格多變，一舉成名！

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他們斬獲新城勁爆頒獎禮“新登場組合”金獎，還拿下了1994年叱吒樂壇流行榜頒獎禮“樂隊組合”銅獎，僅次於前輩Beyond和草蜢。但讓他們的知名度更上一層樓的，是三人合拍的《古惑仔》！

其實一開始，山雞這個角色，導演本來是想找金城武演的。但陳小春一直很主動，而金城武的檔期又沒有定下來，導演就讓陳小春上了。事實上，出身草根的陳小春也很契合山雞這個有情有義的古惑仔形象。

隔年，他推出首張個人專輯《大事件》，裡面收錄了《古惑仔》系列主題曲《亂世巨星》等，拿到叱吒樂壇生力軍銅獎。從此，快意江湖的音樂風格便成了陳小春的標籤。

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三、應采兒：陳小春剋星

陳小春成名後，更曝出“山雞哥”又在與狗仔對罵，連他自己都說：“人家會覺得我好像是個壞人，臉長起來不是好人。”暴脾氣的陳小春，43歲都沒結婚，直到那個脾氣比她還爆的應采兒出現。小春嗓門大，她比他更嗓門大；小春脾氣急，她就比他更急。壓得住陳小春的應采兒，才成了他的妻子。

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他說：“她很野蠻，對我說話很大聲，會很直接地要求我，可我就是被她吃得死死的。”最經典的名場面莫過於陳小春演唱會，應采兒在觀眾席起身支持，送飛吻支持老公，本來一臉嚴肅的小春，一邊唱一邊一臉寵溺的笑著望向應采兒的方向。

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“我每天起床都要看見我老婆，還有我兒子，不然我會不開心的。”當年那個脾氣火爆，一身痞氣混"黑社會"的山雞哥，如今已經變成了甜甜的情話王子。"以前，我愛流連夜店，甚至去天天喝酒。但現在，我最喜歡待在家裡，跟我心儀的姑娘一起過純樸簡單的生活。"

不喜歡拍照的他，為了老婆也是拼了，拍照是這樣的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

在《哥哥》節目中，陳小春坦言，參加這個節目是被老婆應采兒說服來的：“我們家老婆，對，所以我結完婚我的娛樂事業很多都是我太太安排的。”雖然聽起來有些許“被迫營業”的味道，但是陳小春臉上無奈中卻又帶些寵溺的笑容卻出賣了。自己老婆叫你做的事情，還能拒絕嗎？只能照著辦囉。

四、陳小春的本色

經歷過大風大浪的陳小春很少抱怨。他在節目裡說：一是他覺得，以前生活不好是一種磨練，是為了提醒自己要更加珍惜現在。二是陳小春一直很孝順，很重視家庭。“無論做什麼事情，我都會把家庭放在第一位。”這樣有擔當，有情義的古惑仔，誰能不愛呢！

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電影《友情歲月之山雞故事》結尾有段經典台詞：“若有人以後見到山雞，仍認為山雞是一個玩世不恭、貧嘴好色的人的話，那你根本就不瞭解山雞這個人。”這話也是說給陳小春的。如果至今還覺得，他只是個愛擺臭臉的演員綜藝咖的話，可就太委屈他了。

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參考資料：《陳小春，真正的柔情硬漢》QQ音樂（ID：qqmusic）



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