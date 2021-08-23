七公主．劇評二｜女性向先係TVB王牌　創新同公式化可以兼得？

無綫劇集《七公主》第6-10集劇評



《七公主》上星期的收視約有20點水平，成績雖比不上幾年前黃金時段，但尚算合格。收視回溫亦證實了家庭溫情劇對觀眾來說，還是有一定吸引力。當然，這裏不是要對《刑偵日記》這種懸疑、驚悸，令人心寒的劇目敬而遠之，甚至拋棄，而只是說，《七公主》受眾程度較高，相對上易入口而已。



陳瀅素顏都幾靚喎。（劇照）

創新 VS 公式化

創新VS公式化，一直困擾住不少內容創作者。想要收視嗎？最好就是打安全牌，跟着一貫套路，爆炸槍戰、床上戲、懸疑查案、多向性感情線、法庭審訊、有笑有淚，共冶一爐，總有一個元素會打動觀眾的芳心。不甘於現狀，想創新？可能會贏口碑輸收視，或會殺出一條血路，吸引到「慣性收視」以外的觀眾群，又或者可以開創一個新的指標，IP（劇集品牌）。

黃翠如演技備受批評。（劇照）

套路照舊吸客

暫時來說，《七公主》的走向應該是七個「公主」的遺囑中有各自要完成的任務，七公主在尋找到彼此之中也有各自任務要完成，劇集中段再有個大反派出現，七公主打敗大反派後大團圓結局，中間再加幾條支線，可說是一貫劇集監製陳維冠的套路，對家庭觀眾再熟悉不過。

相反，林夏薇的角色性格就比較豐富。（劇照）

高海寧和陸永對對組合好好笑。（劇照）

追看點清晰但角色離地

以第1-10集來說，主線十分清晰，追看點坐落於七個公主的故事，而黃翠如、高海寧、江嘉敏、林夏薇、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹和陳曉華八位角色的人物都各有特點，而性格鮮明，絕不會令人混淆，但向壞處想，她們的性格設定就過於離地，「冇個正常人」，試問大家身邊又有幾個像是顧青桐（高海寧飾）這種騙陌生男人回家，脫光他的衣服，看着他的肉體寫作的人？

江嘉敏也是一大看點。（劇照）

尋親故事以外，《七公主》故事以外的最大追看點就是懸念，八個女主角，但只有七個「公主」，即是當中有一個並不是隱形富豪的親生女而是「假公主」，首周介紹主要角色後，之後這條主條就會慢慢浮現。女性向的溫情之中，夾雜一些懸念劇情，也算是TVB的舊有套路，相信家庭觀眾會十分受落。

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