Joy@Red Velvet宣布與Crush拍拖　蜜運中KPOP女偶像又有幾多個？

在充斥住俊男美女的演藝圈中，彼此對上眼談戀愛是自然不過的事情，但「禁愛」卻是現今韓國偶像必備的條件之一，尤其韓國女偶像們都要保持「玉身」，一個「不幸」被傳媒踢爆拍拖不但嚴重影響自己的事業、受到萬千粉絲唾棄和指責，因此擁有大量粉絲的KPOP偶像們的戀情一旦曝光大部份都是見光死，能夠安然無恙走到現在的確實難上加難。
多位曾被媒體踢爆戀情的女偶像，例如IU、少女時代成員允兒及太妍、TWICE成員志效及MOMO、 f(x)成員Krystal、AOA成員雪炫及EXID成員Hani等等，如今都已全數回復單身，今日（23日）RED VELVET成員Joy更被爆出道7年以來的首單戀情，大方承認與男歌手Crush戀愛中的消息，成為現時KPOP界極少數最新的出爐情侶。除此之外，現時還有多少現役女偶像承認戀愛中？
點擊下圖觀看戀愛ing的現役女偶像：
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Bobby@iKON、Chen@EXO接連宣布婚訊 盤點未婚懷孕韓國偶像
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