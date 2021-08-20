吳亦凡事件︱「新說唱」學員被爆疑「選妃」　女生稱持有重要證據

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，日前已遭到北京朝陽區人民檢察院經依法審查後批准逮捕，其被批捕後繼續被羈押。想不到曾經在綜藝節目《中國新說唱2020》中被吳亦凡相中的學員藥水哥，近日卻被爆出曾以面試為由欺騙女生發生性關係，疑同吳亦凡的「選妃」套路非常相似，所幸女方已保留證據以茲證明沒有說謊，事件掀起廣大討論。

吳亦凡給予藥水哥金鏈予以晉級。（微博圖片）

這名受害女子微博帳號為「鑼永號」，因為眼見最近吳亦凡因為涉嫌強姦罪而遭到應有的懲罰，所以這件事帶給她好大信心，於是鼓起勇氣站出來揭發網紅藥水哥的惡行，為自己出一口氣的同時望不尊重女性的渣男滾出娛樂圈。

眾所周知，吳亦凡以選MV女主角為由進行「選妃」，而藥水哥的資源固然沒有那麼強勁，所以他疑透過直播的形式挑選女生。據「鑼永號」指出，藥水哥在與心儀女生進行一對一直播聊天時，會偷偷將直播過程直播出去，待女生發現之後就用另一招數暗示可以給予對方工作機會﹑甚至以做活動的理由約女生出來面試，而見面地點都約在酒店，其助理都會在外面守候着把風。

「鑼永號」不滿藥水哥以面試理由欺騙女生。（鑼永號微圖片﹑微博圖片）

「鑼永號」表示：「見面也是騙我拍了好多套衣服，讓我以為是直播，結果給我騙酒店去。」發生關係後，「鑼永號」則保留了沾有藥水哥精液的裙子，而且將其冷凍保存起來，好待日後作為證據之用。而且還指出藥水哥有一個微信群組專與女生聊天，甚至爆出他其實是已婚的，如此說來很有可能是婚內出軌。

據「鑼永號」指出保存好的精液裙子以作證據，雖然其沒有說明精液是否化作了「精斑」，但根據內地的育兒中心資料指出，在正常的情況下，放置了3-5個月的精斑是可以有效檢測出屬誰的，而有較好的保存則可以放置數年，如果更厲害的存放在有實驗室條件下的「精斑」最長是可以放置25年之久。當然，如果精斑經過洗滌之後是無法作出鑑定的。

「鑼永號」稱保存好藥水哥的精液裙子以作證據。（藥水哥微博圖片﹑微博圖片）

另外，「鑼永號」指出藥水哥雖然不存在強迫發生關係，但她是次爆出來的主要原因是想證實他以面試理由欺騙女生，望不要更多女生受到傷害。目前藥水哥方面還未有公開作出任何說明，大家相當關注其動向。

吳亦凡曾揚言藥水哥是一位很純情男孩。（微博圖片）