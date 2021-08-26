TWICE子瑜打完2針新冠疫苗揭「副作用情況」　尚未公開疫苗廠牌

來自台灣的周子瑜從南韓女團TWICE出道，因為甜美、清新的長相與高挑的身材，讓她一亮相就獲得高人氣，日前台灣新冠肺炎疫情升溫，她雖然人在南韓，但仍心繫家鄉台灣，透過陶晶瑩主動聯繫賈永婕，一個人就捐出了50台PAPR呼吸防護器，獲得大批鄉民讚賞，近日傳出她已在韓國接種完疫苗消息，引起熱議。



子瑜的媽媽黄燕玲在台南經營美容產業，更跨足開設咖啡廳，25日台南市長黃偉哲為寵物友善空間掛牌，第一家掛牌的咖啡廳正是子瑜媽開設的店家，台灣農業局動保處大讚該店環境優雅，餐點也相當多樣化，很適合民眾帶毛小孩來大聊特聊，坐一整個下午。

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不僅如此，根據《三立新聞報導》，子瑜媽透露子瑜目前已經在南韓打完2劑新冠肺炎疫苗，接種後身體狀況相當良好，也沒有出現強烈副作用，只不過並沒有公開是哪個疫苗廠牌，面對即將到來的中秋節，她也因為疫情關係無法回台與家人團聚，所幸媽媽表示一家人會透過視訊維繫思念之情。

此外，子瑜媽表示先前開設寵物友善餐廳的一大原因，就是希望能讓子瑜與愛犬酷吉一起外出用餐，遺憾的是酷吉已經在2020年9月離開人世，目前家中只剩3隻貓咪，所幸愛狗的子瑜在南韓領養了2隻流浪狗，將對酷吉的愛繼續延續給其他的毛小孩。

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