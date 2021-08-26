NCT Lucas黃旭熙劈腿時間線全公開　「我不是這樣的人」成金句

韓國男團NCT香港成員Lucas（黃旭熙），早前被爆同時間與多名女粉絲拍拖兼食軟飯的指控而引起極大爭議，雖然他昨日（25日）寫親筆信道歉並表示會中斷現時的演藝活動進行反省，但輿論依然尚未平息。有網民將Lucas一腳踏幾船的資料整理好並簡單列成時間線，而他曾經對女伴們所講過的金句更已火速成為現時的網絡流行語！



Lucas對女粉絲講的說話現已成為金句。（IG/@lucas_xx444）

Lucas於2019年8月至2020年2月期間分別與一名韓國粉絲和兩名中國粉絲拍拖，他最先交往的是一名他主動提出要電話的韓國女粉絲，兩人於2019年8月開始戀愛並在交往期間多次約到酒店開房，有一次他主動傳一張簽售會附近的高級酒店照片給該名女粉絲，表示要她幫忙訂房一同過夜，而女粉絲又回傳一張品牌朱古力的照片給Lucas要他買給自己，結果卻被Lucas一口拒絕：「不，我不是這樣的人。」之後女粉絲於對兩人的關係感到疲憊，於2020年1月時提出分手，結果得到Lucas的回應，卻是「你和粉絲一樣討厭！」

有韓國網民將Lucas一腳踏幾船的資料整理好並簡單列成時間線。（網上圖片）

由於牽涉到韓國和中國粉絲，Lucas一腳踏幾船的醜聞在韓國和中國都引起極大爭議。（網上圖片）

Lucas一口拒絕買朱古力給粉絲：「我不是這樣的人。」（網上圖片）

他在與這名韓國粉絲拍拖期間，又與另外兩名中國粉絲同時拍拖，這兩名女粉絲爆出對方不戴安全套和將粉絲當成後宮的渣男惡行，並公開Lucas的床照和氹女開房的對話：「我已經一年沒做愛了」、「我沒有家，你的家在哪裏？」加入成為網民最深刻印象的Lucas名言之一。

Lucas是韓國男團NCT及WayV的人氣成員。（IG/@lucas_xx444）

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