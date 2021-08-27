TWICE子瑜直播收死亡威脅：我他X要在台灣殺了你！粉絲向JYP求救

韓國人氣女團TWICE中的台灣成員子瑜開直播與粉絲互動，但在一片粉絲表白中卻出現死亡威脅，相當鮮目，引起討論。
子瑜26日在VLive短暫直播，和粉絲聊聊近況，還貼心地中、韓切換回應粉絲，但在留言區中卻出現一則死亡威脅，寫著「我他x要在台灣殺了你，你會死的，我發誓守衛不會再救你了！我會在秋天殺了你！我多麼恨你！你這個賤人，你怎麼敢這麼說！」粉絲嚇壞，有網友趕緊檢舉該則留言，也有網友將畫面擷圖留存，並告知經紀公司，希望能好好留意藝人安全。
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由於過往子瑜曾趁中秋韓國演藝圈休長假時返台看家人，粉絲看到死亡威脅中預告「秋天殺了你」，相當擔心，不過子瑜媽媽曾透露今年疫情關係，子瑜不回台灣，讓人暫鬆一口氣，也有網友認為這種人通常只是嘴上說說、網上留言，已通知公司的話應該不用過度擔心。
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