TWICE子瑜直播收死亡威脅：我他X要在台灣殺了你！粉絲向JYP求救

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

韓國人氣女團TWICE中的台灣成員子瑜開直播與粉絲互動，但在一片粉絲表白中卻出現死亡威脅，相當鮮目，引起討論。

子瑜26日在VLive短暫直播，和粉絲聊聊近況，還貼心地中、韓切換回應粉絲，但在留言區中卻出現一則死亡威脅，寫著「我他x要在台灣殺了你，你會死的，我發誓守衛不會再救你了！我會在秋天殺了你！我多麼恨你！你這個賤人，你怎麼敢這麼說！」粉絲嚇壞，有網友趕緊檢舉該則留言，也有網友將畫面擷圖留存，並告知經紀公司，希望能好好留意藝人安全。

👇👇👇點圖放大看TWICE子瑜童年照及更多IG美照👇👇👇

+30

由於過往子瑜曾趁中秋韓國演藝圈休長假時返台看家人，粉絲看到死亡威脅中預告「秋天殺了你」，相當擔心，不過子瑜媽媽曾透露今年疫情關係，子瑜不回台灣，讓人暫鬆一口氣，也有網友認為這種人通常只是嘴上說說、網上留言，已通知公司的話應該不用過度擔心。

同場加映：試當真｜出鏡女仔個個女神級　「翻版子瑜」吸睛過袁澧林鄧月平？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+37
TWICE子瑜打完2針新冠疫苗揭「副作用情況」　尚未公開疫苗廠牌TWICE子瑜都輸畀佢！網民公認「台灣第1美女」竟是她：最具代表性粉絲票選2021 K-Pop最強忙內　Lisa@BLACKPINK贏TWICE子瑜奪季軍東京奧運｜中華隊最美女射手巴西突爆紅　睇真啲原來係TWICE子瑜東京奧運｜10位超會射箭韓國女偶像　子瑜有姿勢　她被國家隊看中中韓衝突升溫？　王嘉爾宋雨琦舊影片被翻出惹抨擊：回自己國家去

延伸閱讀：

被控下藥性侵20歲女子　錢楓「下場出爐」沉默3天回應了！

帶貨女王周曉涵連莊七年內衣代言 前凸後翹靠這招保養

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

子瑜
TWICE
美女
聯合新聞網
韓國藝人動向
發表評論...