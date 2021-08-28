內地整頓娛圈推「清朗行動」　 王一博被粉絲連累遭約談

近半年多以來內地娛樂圈亂象頻生，從年初的鄭爽代孕棄養風波，後有吳亦凡涉嫌強姦﹑張哲瀚疑親日到黃旭熙的桃色醜聞﹑錢楓涉下藥性侵等，官方已經陸續出面整治，目前他們已經遭到全面封殺。然而，27日中央網信辦（中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室）就發聲明通知，進一步加強早前推出名為的「清朗行動」，整頓「飯圈」亂象，祭出10條超強硬的限令，沒想到內地女星趙麗穎同男星王一博首先被有關單位約談開刀，隨即登上微博熱搜廣為討論。

趙麗穎﹑王一博工作室被約談。（視覺中國）

作為內地兩大人氣極高的偶像，王一博同趙麗穎的一舉一動都備受關注。事關日前網上就有傳聞指出二人將二度合作，拍攝新劇《野蠻生長》，沒想到遭到雙方粉絲不滿，頻頻在網上掀起罵戰。事實上，他們剛合作不久在去年推出劇集《有翡》，但播出後成績不太理想甚至演技上遭到吐嘈，所以此次傳出再度合作粉絲們擔心會出現同樣情況，因為雙方粉絲都認為是對方出問題而影響劇集成績。

去年推出《有翡》。（《有翡》微博圖片）

所以趙麗穎方的粉絲就發聲明要求她不可以同王一博二次合作，堅決抵制一切合作形式，還一起更換頭像「抵制合作，絕不妥協」要求其公司﹑工作室接受廣大粉絲的請求。而王一博的粉絲亦不甘不弱，不斷發文羞辱趙麗穎，指她是「發腮大媽」﹑「土麗」等，甚至表示沒有人看得上趙麗穎的劇集，說話非常難聽。

趙麗穎粉絲抵制。（微博圖片）

王一博粉絲辱罵趙麗穎。（視覺中國﹑微博圖片）

眼見粉絲們互相辱罵，「微博管理局」就找來趙麗穎﹑王一博工作室約談，認為他們作為有影響力的人物，應該對粉絲的行為負有引導責任同約束的義務。而此次粉絲引戰的亂象，微博方是零容忍態度，強調是要建立「清朗」的網絡生態環境。而微博方亦對於多個惡意攻擊的微博帳號作出處置，將這一些帳號設定為暫時禁言狀態同永久禁言，而趙麗穎的工作室因為引導不及時管理失職關係，被微博採取15日的禁言狀態。而趙麗穎本人亦有在個人微博發聲道歉，揚言會為事件做出深刻反省。

微博管理局約談趙麗穎﹑王一博工作室。（微博圖片）

另外，圈內亦有不少藝人同公司集體發聲支持「清朗行動」，包括肖戰﹑楊紫﹑張藝興﹑迪麗熱巴所屬的「嘉行」等，共同維護網絡健康生態。

楊紫﹑肖戰相繼發聲支持「清朗行動」。（視覺中國）