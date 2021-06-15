蘇有朋被傳秘婚10年女伴真正身份疑曝光　趙薇林心如都叫佢做阿嫂

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-15 18:15

昔日台灣偶像團體「小虎隊」成員蘇有朋，出道33年來，他的感情生活神秘低調，備受關注，14日卻被爆料秘婚10年，對象還是一名「白富美」，對此蘇有朋工作室則回應：「假的，沒隱婚」，適逢端午節，並應景回：「吃假瓜，不如吃粽子。端午安康！」

報導指出向來感情生活動向成謎的蘇有朋，身旁早有一名伴侶相伴，但為了保護隱私，向來不透露半點風聲，外界形容這名對象，外表美若天仙、身家背景驚人，是標準「白富美」，而這名女子不是旁人，正是與他幾乎朝夕相處的經紀人Amy，且此消息在他的好友圈中不是秘密，連曾合作過的女星趙薇、林心如都知曉，據說林心如私下還叫對方「嫂子」。

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事實上，蘇有朋與經紀人Amy早在2003年即傳過緋聞，2007年更被直擊同遊香港，兩人被拍到香港尖沙咀逛街，同行間舉止親暱，蘇有朋還自然摟住女方，關係啟人疑竇，當時就被爆「秘婚5年」，雖然經過嚴詞否認，但傳聞依然每個一段時間就會上演，如今時間隔了10多年，傳言N度再起，相關新聞還登上大陸微博熱搜榜，足見網友關心程度．對於爆料，蘇有朋工作室則火速闢謠：「假的，沒隱婚，吃假瓜不如吃粽子。端午安康！」

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