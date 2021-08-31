「央視」貼拮針片被指另有深意　台網紅爆趙薇事件有巨大黑幕？

內地女星趙薇日前被發現過去拍攝的影視作品一夜間遭到多間平台下架，因此引來外界許多猜測，更傳她因為過去汙點太多關係，所以有關單位需要作出整治。雖然被封殺原因未明，但近日官媒「央視」就在官方抖音平台上貼一段過去《還珠格格》容嬤嬤扎針的片段，如此動作相當應景，不禁讓網友們猜測疑有玄外之音。

趙薇的作品一夜間被下架。（視覺中國）

「央視抖音」在官網上貼一段名為「容嬤嬤的針為什麼又狠又準？」的影片，從影片中可見，容嬤嬤在暗房裡對林心如她們私行扎針懲罰，兇惡的表情非常可怕。而飾演容嬤嬤的李明啟在節目中，再次回憶這一段經典戲份時，她則表明當年是將針頭捏在手裡的，所以在對她們進行懲罰的時候根本是沒有扎到她們，只是手指頭碰到她們而已，還揚言：「我這個戲全在臉上了。」

雖然看上去只是一段分享拍攝經驗的片段，但不少網友覺得在這個敏感時間點上貼被懲罰的影片相當應景，似乎另有之意。有網友就進行猜測，認為該片段播出就是帶出壞人需要被懲罰的意思，笑指當年容嬤嬤做得對，根本沒有懲罰錯人，非常搞笑。

央視抖音上貼容嬤嬤扎針的片段。（影片截圖）

李明啟講述拍攝經過。（影片截圖）

而網上更巧合地挖出一張舊劇照，林心如﹑趙薇﹑范冰冰在牢獄中抱在一起，剛好出現一句對白：「我們逃不掉」，非常應景。事實上，三姐妹接連出事，2018年范冰冰因為偷稅漏稅事件遭到全面封殺，至今仍未能復出。近日，趙薇多部作品遭到下架，引發網友許多猜測，指出可能與她過去曾穿日本軍旗裝﹑國籍問題（現在是新加坡國籍）等有關，所以現在需要整治﹑而林心如的工作室近日突然註銷引發多方面猜測，三姐妹的動向備受關注。

這一張舊劇照相當應景。（微博圖片）

另外，台灣有網紅「喪彪柳飄飄」在Facebook中貼文表示，指出趙薇過去許多黑歷史都輕易解決安全下莊，熱搜亦好快就被撤換掉，仍然相安無事繼續活躍於娛樂圈。而是次眼見趙薇事件，她則爆出背後原因，指出可能同動搖中國國本的巨大內情有關，因為早前杭州高官因嚴重違紀落馬，而杭州正是阿里巴巴集團的大本營，而趙薇又是與阿里集團有密切關係，2014年入股阿里影視成為第二大股東，所以有這方面的猜測。而另一說法她則指出是吳亦凡供出了部分內情出來，所以才發生趙薇事件，不過都是猜測而已，真相到底是如何目前沒有人知道。

台灣網紅在在Facebook貼文談論事件。（Facebook微博圖片）