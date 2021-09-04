孟子73代孫女接種疫苗遭網民辱罵　孟慶而回應展「聖人後代精神」

台灣產疫苗高端自23日起開放施打，蔡英文率先接種後，許多當地藝人也紛紛加入施打。孟子第73代孫女孟慶而近日也透露已施打完成高端，看到新聞報導高端猝死案例，孟慶而也立刻在臉書與粉絲們報平安。豈料卻引來網友留言酸「沒掛算妳走運」，作為聖人後代的她展現高EQ回應也讓網友讚翻！



孟慶而日前在臉書分享施打後的副作用與心得，自己透露目前除了手痠、昏沉疲憊快兩天外，其實沒太大的不舒服。她也分享這幾日的「疫苗三感」，當中除了婆婆照三餐照顧她外，老公也暖心幫忙做家事，第三則是感謝粉絲的疼愛。

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豈料，發文一出卻有網友在底下留言酸說：「沒掛算妳走運」，孟慶而則高EQ回擊，「我不常說難聽話，但可以的話，希望你不要追蹤我，也不用費心費時間留言囉。我OK，但這種話我爸爸公婆我老公看了不OK」。她還強調，「不論你打哪種疫苗，我都衷心希望你平安健康喔」。留言一出引來眾多粉絲按讚支持。

孟慶而之前亦曾澄清打高端的起因，表示：「先拚全民覆蓋率，所以，我～都～行～，真的，大家無需過度解讀。有人還說我讓他太失望了，我也是覺得蠻幽默，我就是要讓有特殊選擇的你打啊～我一直跟你搶那不是大塞車嗎」，後來她也發文向粉絲溫馨喊話，「不要因誰打了哪種疫苗而咒罵誰，大家都快快打到，平安健康才是重點。」

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