Lookbook換衣服系網絡爆紅　台韓KOL爭相展現自我吸睛獲網民大讚

網路所提供的自由創作領域，短短幾年已於全球拓寬邊界，探討世界趣聞、開箱、美食評論、遊戲直播等題材，讓每個人都能依照喜好進行訂閱，使願意將鏡頭轉向自己的網紅們，能夠根據自己的特點去製作素材。



不過，近期有一項題材又於網路大舉風靡：「換衣服系 Lookbook」（試穿衣服）。提起相關字詞想必各位即刻不陌生，美麗臉蛋配上身材姣好的女孩們，不害羞的在鏡頭面前展現自我，將日常出門前精心打扮的原樣貌曝光在大眾眼前，讓大家了解到異性們在出門前的每項詳細繁瑣步驟，並依照自己的身材範例，提供給廣大族群配襯上的建議，全程無聲勝有聲。今番 COOL 便來推薦 3 大類相關的熱門 Youtuber 頻道。

韓國人氣網紅：Eunji Pyo

來自韓國的人氣網紅 Eunji Pyo，除了是一名職業的模特兒，更身兼 Youtuber，直播主以及 DJ（a.k.a. DJ Henney），首支單曲《Melt Away》亦在 Youtube 創下百萬瀏覽的紀錄。

而在她眾多的身份中，特別經營的「換衣服系 Lookbook」，以自身絕佳的條件，將每項適合的服飾類單與選色，提供給同等身材的女性做參考，更在此中加入生活化的肢體動作，尤為受到喜愛。

▼▼▼按圖即睇Eunji Pyo美照及Lookbook精華！▼▼▼

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台灣人氣網紅：林襄

相信大家熟知台灣人氣網紅「林襄」，是通過閱覽不少 Youtuber 節目所知曉，就算當集是 Feat. 來賓也通常會搶走主持風采。清純可愛身兼性感，155 公分且 32E 最佳範本的小隻馬身材，無疑是亞洲男性最渴望擁有的人絕是美人之一。

最近，她在 Youtuber 頻道也經營「換衣服系 Lookbook」題材，憑藉自身號召力與公主般素雅的品項選擇，在配合主題的音樂構思，成為大家瘋狂討論的頻道之一。

▼▼▼▼▼▼按圖即睇林襄美照及Lookbook精華！▼▼▼

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韓國人氣網紅：솔이sole

名為「솔이sole」的韓國網紅，早在過去便經營「換衣」內容一段時日，雖然說這類相關的題材已許多，不過她也算是滿早便開始經營這項目，甚至後續還引起了許多素人爭相效仿。

絕對纖細的腰身極佳的整體，使她的每部影片皆有破數十萬的觀看。當然（不可否認或許看起來有些人工）？但是把自己調整成最漂亮的樣子絕對無可厚非。

▼▼▼按圖即睇솔이sole美照及Lookbook精華！▼▼▼

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雖然說這些「換衣服系 Lookbook」Youtuber 頻道，一鏡到底拍攝手法已風靡許久，但事實上這樣的風潮，也開始讓男性亦或情侶開始在網路展現自我，早已非是女性專屬。倘若感興趣的朋友，只要在 Youtube 打上「Lookbook」關鍵字詞便會出現許多選擇。

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