孟子73代孫女孟慶而一夜爆紅　自揭豐滿身材背後秘密：其實是靠…

從記者轉行音樂人追夢的「孟子第73代孫女」孟慶而，金曲獎上為「濁水溪公社」代領最佳台語專輯獎時，一襲爆乳紅禮服吸睛，人氣飆漲！她六號發長文述及成為話題人物的心情，直呼：「真的讓我受寵若驚！」

孟慶而透露金曲戰袍是典禮四天前才定裝，要感謝卉祺老師神支援，還謙稱是是禮服效果跟燈光加持，讓她自己看重播時都嚇一跳，同時也說「都這把年紀了~，還能因為出席典禮展現一下身材，而收到廣大關注，也是哈利路亞感謝上帝。」

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因身材爆紅還被翻出舊照，孟慶而幽默稱「各位朋友。除了金曲爆乳妞的部分，我也是有在做其他事的呦。像是寫詞寫曲~製作音樂~歌唱跟說話教學啊~」表示日後會再開篇文跟大家分享。

最後她則再回歸金曲，表示「這次是代替製作人柯老師上台領獎，感謝柯老師讓我們與有榮焉，但希望未來，也有機會以孟慶而的名義，站上金曲的舞台。」並預告11月中時就會發行自己的作品。

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