趙薇披旭日旗被出征　內地抗日情緒再升溫　福原愛為何能逆向圈粉

內地娛樂圈近來動盪不斷，繼鄭爽、吳亦凡被封殺後，張哲瀚也因日本神社等事件被指辱華，沒想到上個月26日突傳出趙薇也被列入「劣跡藝人名單」，還有網友搜出她20年前穿著日本軍旗裝照片，慘遭內地網友出征；相較之下，身為日本人的福原愛卻不受影響，離婚後反而越受內地人喜愛，陳沂則點出關鍵原因！



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對於趙薇近來遭內地封殺，陳沂也驚訝地在社群平台發表看法，「趙薇被黨清算真的好奇妙，生意做太大就會出問題吧？我看到她跟她老公用15億買下法國的一個酒莊，覺得好夢幻。是說當人生已經有錢成這樣了，為什麼還會想在商場上拚命啊？」她更告訴粉絲，若她有趙薇百分之一有錢，就會不想工作，「錢這輩子都花不完，做好穩定投資每天吃喝玩樂不好嗎？」

有網友則表示，東京奧運結束後，感覺中國更不爽日本，「只要跟日本有沾上邊的都找名義封殺，最近他們大量播放抗日的電影，只是福原愛怎麼活得好好的？」陳沂則點出關建原因：「因為福原愛離婚後一直強調愛中國」。

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日前福原愛和江宏傑離婚後，因婚外情醜聞在台日的形象仍大挫，但她仍相當積極復出，先是擔任東京奧運球評，隨後更接受內地媒體訪問，她受訪時更哽咽說出：「我可以活到現在，是中國人這樣地支持我」，訪問中提到為了感謝內地網友的支持，想要雙倍、三倍、甚至是十倍奉還，真情告白讓內地網友感動不已。

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