趙薇被挖仍擔任多家公司股東　身家逾50億唔怕被封殺？

內地女星趙薇日前被發現過去拍攝的影視作品遭到多間平台下架，引起外界許多猜測，指她過去因為汙點太多關係，所以有關單位需要整治。雖然演藝事業目前受到阻礙，但絕對影響不了趙薇的經濟，其過去因與丈夫黃有龍投資有道，身家方面豬籠入水，夫妻二人多次入圍富豪榜，身家高達超過40億人民幣 （約48億港幣）以上，絕對是不愁衣食的女明星。

趙薇同丈夫黃有龍投資有道，身家方面豬籠入水。（視覺中國）

在投資上頭頭是道的趙薇有女版「巴菲特」之稱，據內地媒體指出其與她有關係的關聯公司就多達69家，公司業務遍布多個行業，包括房地產﹑娛樂文化﹑餐飲等，從1999年註冊成立第一間公司「上海星星商務諮詢有限公司」後，趙薇往後陸續成立不同公司，目前從內地信息網「天眼查」可見，趙薇目前仍在14家企業中擔任職務，當中有6間目前顯示注銷或吊銷的狀態，但仍然是多間公司的主要股東。

趙薇目前仍是多間公司的股東。（網上截圖）

據內地財經網透露，在2014年趙薇與丈夫黃有龍以31億港元買入阿里影業的19.3億股，成為第二大股東，隔年阿里影業股價大漲，令他們夫妻二人賺取了20多億港元，身家又進帳了不少。夫妻二人活躍於投資市場，2016年以10億美金登上了胡潤全球富豪榜，2019年二人再以45億人民幣 (約54億港元)進榜單，排在第912名，其絕對是圈中資金豐厚的大富婆。

趙薇與丈夫黃有龍在阿里影業股票中賺取20多億港元。（視覺中國）

另外，她在2009年有份投資在北京三里屯的餐廳開幕禮上，她表示過：「我現在的理想就是做生意，變成大富翁。」事實上她的確做到，投資有道使身家水漲船高。而在2015年她出席活動時曾談到如何看待名利時表示過:「你不能讓自己的生活過得非常艱難，但也不值得過度追求名利這種東西，那沒有意義。」可見她對名利一事有自己一套看法。

趙薇在法國持有多個酒莊。（微博圖片）