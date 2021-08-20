活躍於藝能界最前線的日本女星，每一位都擁有精緻的五官、巴掌般大小的臉孔以及甜美的笑容，每次打開電視看到熒幕上的美女們，再照照鏡子看自己，都會不禁感嘆「我想重新投胎啊」。如果你有一個機會改變外貌，你最想擁有誰的臉？

日本媒體再次選出「日本女生最想擁有的臉孔」TOP30，大熱人選新垣結衣居然不是第一，女神級人馬石原里美、深田恭子、綾瀨遙等更跌出頭10名，結果讓人意外！



不得不說日本女生的審美變得很快，上次投票「最想擁有的臉孔」頭三名分別是：白石麻衣、廣瀨鈴和新垣結衣，然而她們竟然都在今次的排行跌出榜首！到底2021年最新的整容範本是誰呢？

【第30位】福原遙

童星出道，小時候扮演《料理偶像》「小舞」已經非常可愛，即使長大後也沒有長崩，反而越來越有女人味呢！

【第29位】廣瀨愛麗絲

妹妹廣瀨鈴是清純可愛系，姐姐廣瀨愛麗絲則是混血兒濃顏系美女，是不少日本女生都羨慕的高顏值神仙姊妹！

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雖然不少新生代女星上榜，例如森七菜、西野七瀬、永野芽郁、今田美櫻等。然而有很多90至00年代出道的女星仍然佔了不少蓆位，仲間由紀惠、佐佐木希、柴咲幸、新垣結衣等。第二位的北川景子在結婚後人氣仍然強勁，在年輕男女間都很受歡迎，不過仍敗給第一位的天使少女。

同場加映：日本「最帥高中一生2021」出爐 8強照片公開 冠軍被嘲似外星人

由日本媒體「Model Press」主辦的男子高中生選拔比賽「男子高生ミスターコン」每年都發掘不少有演藝潛力的新星入行，而今屆比賽前哨戰結果已經出爐，並率先選出全日本最帥氣高中一年級生。不過，通過現場審查奪得冠軍的參賽者卻因為顏值太低而成為網民的討論焦點，有人留言形容「他長得像外星人」，認為其他進入決賽的男生更有資格奪冠！

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同場加映：日本打工仔憑3招「抄襲創業法」變連鎖按摩店社長擁270億円資產

近年越來越多年輕人不願成為「打工仔」，選擇放手一博自己創業做老闆，但要在充滿競爭的市場突圍而出並不簡單，到底營運一盤成功生意有什麼要訣？日本有位年輕創業家靠聰明的頭腦，想到3招能快捷致富的方法，成功由一位在髮型屋打工的月光族，搖身一變成為獲得270億日圓資產的超有名連鎖店社長，更在網上大曬1億日圓現金。不過，成為億萬富翁的方法居然是「抄襲」？！

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