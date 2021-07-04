撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-04 07:00

日本觀眾對藝人的要求非常嚴格，尤其對女演員和偶像歌手來說，外貌和身材都是重要的「財產」之一，萬一她們走樣變肥，將會直接影響人氣和工作量。現在很多當紅的日劇演員，其實都有不堪回首的肥胖黑歷史，例如綾瀨遙曾經擁有下垂巨腩、石原里美被拍到水桶身材、深田恭子花名叫「肥恭」。不過她們通過節食和運動努力減肥，最後搖身一變成為大家眼中的女神！

【1】深田恭子

今年38歲的女演員深田恭子，曾因為baby fat和易胖體質而被網民改花名做「肥恭」，不過她最近因為患上適應障礙症而暴瘦，更宣布暫時停工休息，其地產商男友杉本宏曾接受訪問時透露，深田恭子曾因病失去食欲，導致身體日漸消瘦。

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不論男女，只要踏入中年，保持健美纖瘦的身形和體態便成為大難關，即使年輕時大吃特吃也不會變肥的人，也有機會「走樣發福」，即使是日本娛樂圈的男神也不例外。早前可愛系男演員千葉雄大在主持綜藝節目時被網民截圖，發現他的臉開始腫脹變樣，由小鮮肉變圓饅頭！其實還有不少日劇男神曾因塑造角色、壓力等問題而暴肥，除了大家熟悉的松山研一之外，還有一位演員在40日內狂增30kg！

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一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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