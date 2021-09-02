陳凱琳首次孖細佬出活動成焦點 龍鳳胎激似樣：中間有階段冇咁似

Grace性感現身與胞弟Derek一同出席內衣品牌活動。（梁碧玲攝）

藝人陳凱琳（Grace）跟孖生細佬Derek於周四（2日）出席內衣品牌活動，今次是兩姊弟第一次一齊出活動，不習慣幕前工作的Derek在台上表示有點緊張。不過有家姐「傍住」，相信應該會放鬆一點。講起Derek首次出席活動，Grace在接受《香港01》訪問時表示細佬有緊張，但也好興奮。被問到會否跟Derek再以「姊弟檔」出活動，她說：「都未必嘅，因為佢都有份正職，但係我覺得難得有呢個機會畀佢嘗試吓。」

陳凱琳以Bra Top襯透視上衣現身，相當性感，但她透露老公鄭嘉穎事前有看過她今日的衣着，沒有「詐型」，因為只要是時尚就OK。（梁碧玲攝）

Grace同Derek感情好好，Grace說：「始終我哋係龍鳳胎，我哋入幼稚園又一齊，中學又係，成長嘅時候有個伴永遠都，所以感情係好好，同埋可能係一男一女，我哋傾偈嘅時候都會有好多唔同嘅嘢可以分享畀大家。」他們兩個是龍鳳胎，所以好似樣，被問到是否由細到大都似樣，Grace笑說：「我都當然希望我哋似樣嘅，始終我哋都係twins，我諗細個好bb嘅時候最似，咁中間都有段階段冇咁似，而家又好似大大吓又差唔多咁喎！」

陳凱琳Grace表示大仔鄭承悅（Rafael）好喜歡上學。（梁碧玲攝）

Grace不時會在IG分享兩個寶貝仔的生活點滴，近日細仔鄭承亮（Yannick）就被網民指愈來愈似Grace爸爸，即是公公，Grace聽到都好雀躍，好笑說：「係啊！白雪雪啊嘛，我初初都冇覺得咁似，但我咁樣對比，我就覺得好似，因為細仔係嗰啲（皮膚）白裏透紅嗰啲嚟，同埋佢係曬極都唔會黑，所以佢好似一隻綿羊仔、公仔咁，白雪雪，咁公公都係呢類型嚟，又係眼超級圓碌碌，我同公公講嘅時候佢就好開心囉。（佢聽到好開心？）開心啊，相信每一個人都希望個孫或者小朋友都似返自己嘅。」