智能愛人| 馮盈盈爆喊　監製陳翹英讚：佢一心做演員多過紙上明星

無綫（TVB）電視劇《智能愛人》最新一集（2日），馮盈盈（飾演多姐）最後與陸永（飾演古家廉）因為李佳芯（Ali、飾演阿寶）而炒大鑊，似乎準備分手。陸永離開後，馮盈盈走出房門，緩緩坐下傷心落淚。鏡頭有約30秒都只拍攝馮盈盈抖動的背影，但仍能讓觀眾感受到女強人脆弱憂傷一面，可謂馮盈盈的演技大爆發。



馮盈盈爆喊演技令人動容：

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陳翹英讚馮盈盈表現有驚喜

監製及編審陳翹英接受《香港01》訪問，坦言對馮盈盈的表現是出乎意料之外，十分滿意，「馮盈盈必須要講，佢係一個好努力、好努力嘅演員。佢出色嘅表現係出乎我意料之外。」

他又坦言，馮盈盈令他對選美出身的演員改觀，「本來以為佢選美出身，又生得靚女，都擔心佢演唔到呢個角色。但盈盈係一心入行想做演員，多過想做紙上明星，佢真係超專業，好驚喜。以一個非專業演員嘅標準，佢做得非常好，係我真心說話。」他又稱讚馮盈盈是「歷屆港姐中係好有潛質嘅演員」。

陳翹英老師。（葉志明攝）

陳老師表示，拍攝背影戲是導演的心思，「唔一定正面流眼淚先得，最勁係背影都交到戲，拍一個意境。」他坦言飾演多姐對馮盈盈是一個挑戰，「佢以前係受角色所限，導演都只係想搵佢演啲容易做嘅角色，例如小女孩、小辣椒。但今次多姐係個智商係碩士級數，但感情上係幼稚園嘅角色，比較複雜。」

他又認為，飾演多姐最大困難是與李佳芯鬥戲，「初初盈盈都有啲患得患失，我就同佢講話：『你要凌駕佢（李佳芯）。』因為呢段愛情有個含義，係人同機械人嘅戰爭，唔係要爭陸永，盈盈同李佳芯鬥先係主旨。」

馮盈盈正式向李佳芯宣戰：

預計陸永攞「馬來西亞視帝」

至於陸永的角色，陳老師透露當初是想邀請黃子華飾演這個角色，「但黃子華就請唔到，所以就......咁你就明個角色戲路啦！」不過他亦十分欣賞陸永的表現，更指看好他會奪得下屆「馬來西亞視帝」。

原來劇組原本打算搵黃子華出山。（資料圖片）

陳老師早前透露，表示對收視「唔係絕對滿意」。他今又表示：「之前奧運打亂收視節奏，而家只剩下兩星期，準備入結局周，希望收視都可以上返2、3點，去到22、23點啦！不過我哋都盡咗力，得到咁多好評，都滿意㗎啦！」

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