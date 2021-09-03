美國網紅被勒斃家中　神秘男子離奇陳屍在旁　死亡真相惹網民揣測

美國IG網紅Janae Gagnier近日被發現陳屍於自家住宅，身旁還有一位名為Kevin Alexander Accorto的男屍，經過法醫判定前者是被勒斃，而男子則是輕生。
Janae Gagnier是美國當地有名的Instagram網紅，Janae Gagnier爸爸因為聯絡不到女兒，所以親自前往她的住處，卻發現陳屍家中。
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當地警方根據法醫的判定推測，她很可能是先被Kevin勒斃，隨後Kevin再結束自己的生命，但坊間仍對其死亡一事有諸多傳聞，對此Janae父親希望暫停造謠揣測，一切等待警方的詳細調查。
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